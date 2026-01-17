Susține că clubul sportiv era „al orașului”

Primarul Cristian Liviu Negoiță a insistat să finanțeze ilegal clubul sportiv din Cernavodă, fără să țină cont de hotărârile instanțelor și de controalele Curții de Conturi.

La fond, pe rolul Tribunalului Constanța, Cristian Liviu Negoiță s-a prevalat de dreptul la tăcere, însă în apel a declarat că Asociația „Axiopolis Sport Cernavodă” este un club sportiv „al orașului”, unde se antrenează între 1.300 și 1.500 de copii.

Instanțele au reținut, în esență, că acest argument nu îl scutea pe primar de respectarea normelor în vigoare, adică:

Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general Legea 69/2000 a educației fizice și sportului

a educației fizice și sportului Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

Judecătorii au constatat că, în realitate, clubul sportiv era privat, astfel că nu putea beneficia de finanțare directă din partea Consiliului Local.

Instanța: O parte din martori, direct implicați în finanțare

Libertatea a consultat motivarea condamnării definitive – Hotărârea nr. 16/2026 a Curții de Apel Constanța – pentru a vedea argumentele judecătorilor pentru trimiterea la pușcărie a primarului din Cernavodă:

„Se poate observa că, în mod cu totul netransparent , în hotărârile de Consiliu Local prin care se aprobau bugetele locale anuale (…) nu a fost menționat Clubul Sportiv-Asociația Axiopolis ca destinatar al fondurilor, ci doar domeniul pentru care se acordau resursele financiare – «sport».

, în hotărârile de Consiliu Local prin care se aprobau bugetele locale anuale Or, aceste resurse se impunea să fie alocate instituțiilor publice de profil din subordinea consiliului local cu respectarea Legii nr. 69/2000, fie persoanelor juridice de drept privat, cum era și Clubul Sportiv Asociația Axiopolis, dar în condițiile Legii nr. 350/2005 și ale Legii nr. 69/2000.

cu respectarea Legii nr. 69/2000, cum era și Clubul Sportiv Asociația Axiopolis, dar în condițiile Legii nr. 350/2005 și ale Legii nr. 69/2000. De asemenea, se mai constată că martorii audiați încearcă să acrediteze ideea că această acțiune de alocare de fonduri către o entitate privată avea un scop pur social , pentru a veni în ajutorul persoanelor defavorizate și al copiilor din oraşul Cernavodă și împrejurimile acestuia.

, pentru a veni în ajutorul persoanelor defavorizate și al copiilor din oraşul Cernavodă și împrejurimile acestuia. Această motivare nu poate fi primită, atâta timp cât nu au fost respectate dispozițiile legale pentru finanţarea acestor activități sportive şi în condițiile în care primarul îndeplinește funcția de ordonator principal de credite, iar toate aceste sume alocate Clubului Sportiv Asociația Axiopolis s-au făcut fără respectarea legii , a circuitului documentelor, unul diferit de cel prezentat de martorii audiați, parte din ei fiind direct implicați în aceste activități.

pentru finanţarea acestor activități sportive şi în condițiile în care primarul îndeplinește funcția de ordonator principal de credite, iar , a circuitului documentelor, unul diferit de cel prezentat de martorii audiați, parte din ei fiind direct implicați în aceste activități. Condițiile impuse de Legea nr. 69/2000 se constată că nu au fost îndeplinite, întrucât UAT Cernavodă putea aloca sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a structurilor (…) aflate în subordinea acesteia, ceea ce nu era cazul în situația de faţă, din moment ce Clubul Sportiv Asociația Axiopolis era o entitate de drept privat şi, prin urmare, era necesar să fie stabilite criterii clare și proceduri, respectiv cuantumul sumelor alocate pe fiecare categorie de cheltuieli și pe fiecare categorie de participanți la activitatea sportivă. (…)”, rețin judecătorii în motivare.

Sume mari de bani ridicate și justificate drept „cheltuieli diverse”

Instanța reține că sume de ordinul sutelor de mii de lei au fost acordate „extrem de rapid” și au fost ulterior justificate drept „cheltuieli diverse”:

„Curtea are în vedere și modalitatea extrem de rapidă în care astfel de cereri de alimentare/decontare întocmite de club erau plătite, sumele extrem de mari care erau virate de către UAT Cernavodă , spre exemplu, cererea nr. 1/03.01.2019, ordonanțată de către UAT Cernavodă în data de 18.01.2019 cu suma de 341.000 de lei, din suma de 347.993 solicitată de Club.

, spre exemplu, cererea nr. 1/03.01.2019, ordonanțată de către UAT Cernavodă în data de 18.01.2019 cu suma de 341.000 de lei, din suma de 347.993 solicitată de Club. De asemenea, se mai au în vedere și cererile de alimentare și situațiile de plăți și cheltuieli, sumele de bani solicitate de club pentru secțiile sportive cu explicația «necesar lună» , deoarece au fost plătite în numerar către antrenorii secțiilor, sub forma «Avansurilor spre decontare», urmând a fi justificate ulterior de către aceștia, pe baza documentelor justificative pentru cheltuieli efectuate cu desfășurarea unor competiții sportive.

, deoarece au fost plătite în numerar către antrenorii secțiilor, sub forma «Avansurilor spre decontare», urmând a fi justificate ulterior de către aceștia, pe baza documentelor justificative pentru cheltuieli efectuate cu desfășurarea unor competiții sportive. Relevantă este si situaţia cheltuielilor efectuate de Clubul Sportiv în acest interval de timp, reieşind (…) că au existat ridicări de numerar (…) reprezentând «diverse», a sumei de 2.417.217 lei , (…), iar dacă se scade suma de 604.851 lei – ce a fost ridicată în anul 2016 și nu intră în activitatea infracțională reținută în sarcina inculpatului (Negoiță Liviu Cristian – n.r.) – rezultă că ridicările cu titlu de «diverse» ajung la suma de 1.812.366, (…) noțiunea de «diverse» fiind una generică şi nu oferă o justificare concretă a cheltuirii unei sume atât de mari.

, (…), iar dacă se scade suma de 604.851 lei – ce a fost ridicată în anul 2016 și nu intră în activitatea infracțională reținută în sarcina inculpatului (Negoiță Liviu Cristian – n.r.) – rezultă că ridicările cu titlu de «diverse» ajung la suma de 1.812.366, (…) noțiunea de «diverse» fiind una generică şi nu oferă o justificare concretă a cheltuirii unei sume atât de mari. Prin urmare, Curtea constată, în acord cu opinia exprimată de către instanța de fond, că au fost ordonanțate sume extrem de mari de bani, pentru fiecare lună aferentă perioadei 10.04.2017-12.08.2019, fără să existe cadrul legal al acordării acestor sume de bani , lipsa intervenției autorității deliberative, respectiv a Consiliului Local Cernavodă în acreditarea acordării acestor sume, lipsa unui control efectiv al modului în care erau cheltuite aceste sume de la bugetul local al Primăriei Cernavodă, fără o minimă verificare a realității sumelor înscrise în cererile de decontare, deși probele administrate au demonstrat că de cele mai multe ori erau depuse înscrisuri doveditoare a cheltuielilor după ce banii erau virați de către Primăria Cernavodă.

, lipsa intervenției autorității deliberative, respectiv a Consiliului Local Cernavodă în acreditarea acordării acestor sume, de la bugetul local al Primăriei Cernavodă, în cererile de decontare, deși probele administrate au demonstrat că de cele mai multe ori erau depuse înscrisuri doveditoare a cheltuielilor după ce banii erau virați de către Primăria Cernavodă. De asemenea, se constată că cele 33 de plăți ordonanțate de către inculpatul (Negoiță Liviu Cristian – n.r.) erau plătite extrem de rapid Asociației Sportive Axiopolis și se remarcă faptul că, pe aproape fiecare ordin de plată din cele 33 ordonanțate, este inserată mențiunea «încasare op trezorerie valoare mare/urgență». (…)

și se remarcă faptul că, pe aproape fiecare ordin de plată din cele 33 ordonanțate, este inserată mențiunea «încasare op trezorerie valoare mare/urgență». (…) Chiar și în situația în care la nivelul Consiliului Local Cernavodă nu ar fi existat un regulament de acordare a finanţărilor nerambursabile pentru activităţile sportive, trebuia să se dea eficiență procedurii de acordare a acestor finanţări prevăzută în Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, în referire la Legea nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul.

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, în referire la Legea nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul. Mai mult decât atât, se constată că în afară de activitatea sportivă au fost finanţate și activități de administrație, utilități, pază, PSI, material de curățenie , reparații sau diverse, care în mod evident, fără să fie necesare cunoștințe de specialitate, se poate concluziona că nu intră în sfera activității sportive. (…)

, reparații sau diverse, care în mod evident, fără să fie necesare cunoștințe de specialitate, se poate concluziona că (…) În acest sens, se constată că, prin raportul efectuat în cauză în faza de urmărire penală, se evidenţiază că ponderea cea mai mare a sumelor ce au fost plătite și justificate ulterior de Asociație au fost cele cu plata utilităților şi retragerile cu titlu de «diverse»”, rețin judecătorii în motivare.

Instanța: UAT Cernavodă a ignorat raportul Curții de Conturi

Avocații lui Cristian Liviu Negoiță au arătat că primarul ar fi acţionat „fără intenția de a produce o pagubă sau de a obține un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul”, iar Consiliul Local al orașului Cernavodă nu s-a constituit parte civilă în proces.

Instanțele au respins acest argument pentru următoarele motive:

„ În ceea ce privește producerea unei pagube, prin activitatea ilicită desfășurată de inculpatul (Negoiţă Liviu Cristian – n.r.), în sensul că a efectuat cele 33 de plăți din bugetul Primăriei către Clubul Sportiv Cernavodă, cu încălcarea dispozițiilor legale, Curtea constată că această cerință a laturii obiective este îndeplinită în cauză.

prin activitatea ilicită desfășurată de inculpatul (Negoiţă Liviu Cristian – n.r.), în sensul că a efectuat cele 33 de plăți din bugetul Primăriei către Clubul Sportiv Cernavodă, cu încălcarea dispozițiilor legale, Este real faptul că prin HCL nr. 309/22.10.2022, Consiliul Local al Orașului Cernavodă nu a aprobat constituirea de parte civilă în dosarul nr. 152/P/2019 și, în aceste condiții, nefiind un prejudiciu încercat de aceasta entitate, s-ar putea susține că nu ar exista nici fapta de abuz în serviciu reținută în sarcina inculpatului (Negoiţă Liviu Cristian – n.r.), deoarece Curtea de Conturi a pus în vedere acestei instituții, prin raportul de control întocmit, să stabilească un prejudiciu ulterior momentului efectuării controlului, însă UAT Cernavodă a ignorat aceasta obligație impusă prin raportul întocmit de o instituție a statului român , care are obligația legală de a obliga instituțiile publice să intre în legalitate.

și, în aceste condiții, (Negoiţă Liviu Cristian – n.r.), deoarece Curtea de Conturi a pus în vedere acestei instituții, prin raportul de control întocmit, să stabilească un prejudiciu ulterior momentului efectuării controlului, , care are obligația legală de a obliga instituțiile publice să intre în legalitate. Curtea constată, din întregul material probator administrat în cauză și analizat anterior, că paguba/prejudiciul cauzat prin fapta comisă de către inculpatul (Negoiţă Liviu Cristian – n.r.) este în sumă de 9.307.790 lei.

Curtea nu poate ignora, sub acest aspect, Raportul de Control întocmit de Curtea de Conturi a României-Camera de Conturi Constanța, în cuprinsul căruia s-a stabilit că s-au efectuat plăți nelegale pentru finanțarea unor acțiuni sportive către Clubul Sportiv Axiopolis, în sumă de 11.730.774 lei, în perioada 2016-2019 (din care suma de 9.307.790 lei reţinută pentru perioada 10.04.2017-12.08.2019, perioada pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Negoiţă Liviu Cristian).

(din care suma de 9.307.790 lei reţinută pentru perioada 10.04.2017-12.08.2019, perioada pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Negoiţă Liviu Cristian). (Acest aspect a fost – n.r.) consemnat și în cuprinsul deciziei din 02.10.2019 ce a făcut obiectul contestării și care a fost menținută prin decizia civilă din 26.04.2021 a Curții de Apel Constanța-Secția a II-a civilă , de contencios administrativ și fiscal, la care s-a făcut referire în prezenta motivare.

, de contencios administrativ și fiscal, la care s-a făcut referire în prezenta motivare. Prin urmare, se constată că a fost cauzat un prejudiciu cert prin activitatea inculpatului (Negoiţă Liviu Cristian – n.r.) în patrimoniul Primăriei Orașului Cernavodă și a produs şi urmarea imediată specifică infracţiunii prevăzute de art.132 din Legea nr.78/2000 , constând în obţinerea pentru entitatea finanţată (Clubul Sportiv Asociatia Axiopolis Sport Cernavodă – n.r.) a unui folos material necuvenit, constând în sumele plătite de la bugetul local, la care, în condiţiile respectării legii de către inculpat, clubul sportiv nu ar fi avut dreptul.

, constând în obţinerea pentru entitatea finanţată (Clubul Sportiv Asociatia Axiopolis Sport Cernavodă – n.r.) a unui folos material necuvenit, constând în sumele plătite de la bugetul local, la care, în condiţiile respectării legii de către inculpat, clubul sportiv nu ar fi avut dreptul. Așadar, între faptele analizate şi urmarea imediată arătată în paragraful anterior a existat o legătură de cauzalitate , în sensul că faptele imputate inculpatului au păgubit bugetul unităţii administrativ teritoriale și au oferit clubului un folos material necuvenit.

, în sensul că faptele imputate inculpatului au păgubit bugetul unităţii administrativ teritoriale și au oferit clubului un folos material necuvenit. Totodată, dacă inculpatul şi-ar fi îndeplinit în mod corect atribuțiile de serviciu, respectând prevederile legale aplicabile în materia finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, precum şi obligaţiile care îi reveneau în calitate de ordonator principal de credite, prejudiciul cauzat de efectuarea plăţilor nelegale nu s-ar fi produs”, rețin judecătorii.

A primit o condamnare orientată spre minimum

Curtea de Apel Constanța arată că a pronunțat o pedeapsă orientată spre minimum prevăzut de lege pentru abuz în serviciu, limitele fiind între 4 ani și 13 ani și 8 luni de închisoare:

„Sub aspectul laturii subiective , inculpatul (Negoiţă Liviu Cristian – n.r.) a acţionat cu intenţie directă , în sensul că a prevăzut rezultatele socialmente periculoase ale faptelor sale şi a urmărit producerea acestora. (….)

, în sensul că a prevăzut rezultatele socialmente periculoase ale faptelor sale şi a urmărit producerea acestora. (….) Curtea constată că pedeapsa de 4 ani închisoare, în cuantumul minim prevăzut de lege pentru infracțiunea de abuz în serviciu (…), corespunde gradului de pericol social concret al faptei comise de inculpatul (Negoiţă Liviu Cristian – n.r.).

(…), corespunde gradului de pericol social concret al faptei comise de inculpatul (Negoiţă Liviu Cristian – n.r.). Sub acest aspect, Curtea are în vedere faptul că pedeapsa pentru infracțiunea de abuz în serviciu este de la 2 la 7 ani închisoare , iar ca urmare a majorării cu o treime, potrivit art. 132 din legea 78/2000, aceste (limite – n.r.) devin de la 2 ani şi 8 luni la 9 ani şi 4 luni închisoare , iar majorate cu încă jumătate, conform art. 309 Cod penal, devin de la 4 ani la 13 ani şi 8 luni închisoare.

, iar ca urmare a majorării cu o treime, potrivit art. 132 din legea 78/2000, , iar majorate cu încă jumătate, conform art. 309 Cod penal, Trebuie subliniat şi faptul că exemplaritatea pedepsei produce efecte atât asupra conduitei infractorului, contribuind la reeducarea sa, cât şi asupra altor persoane care, văzând constrângerea la care este supus acesta, sunt puse în situaţia de a reflecta asupra propriei lor comportări viitoare şi de a se abţine de la săvârşirea de infracţiuni.

şi de a se abţine de la săvârşirea de infracţiuni. Fermitatea cu care o pedeapsă este aplicată şi pusă în executare , intensitatea şi generalitatea dezaprobării morale a faptei şi făptuitorului , condiţionează caracterul preventiv al pedepsei care, întotdeauna, prin pedeapsa aplicată, trebuie să reflecte gravitatea infracţiunii şi gradul de vinovăţie a făptuitorului.

, intensitatea şi generalitatea dezaprobării morale a faptei şi făptuitorului care, întotdeauna, prin pedeapsa aplicată, trebuie să reflecte gravitatea infracţiunii şi gradul de vinovăţie a făptuitorului. Numai o pedeapsă justă şi proporţională este de natură să asigure atât exemplaritatea, cât şi finalitatea acesteia, prevenţia specială şi generală”, reține Curtea de Apel Constanța.

Acuzațiile DNA pentru primarul orașului Cernavodă

Pe data de 9 noiembrie 2022, procurorii DNA Constanța l-au trimis în judecată pe Cristian Liviu Negoiță, primar al orașului Cernavodă, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu (33 de acte materiale).

În susținerea actului de sesizare s-a reținut, pe scurt, că:

„În perioada 10.04.2017-12.08.2019 , în calitate de primar al Orasului Cernavodă (Cristian Liviu Negoiță – n.r.) a efectuat, în mai multe rânduri și în baza aceleiași rezoluții infracționale, un număr de 33 de plati de la bugetul UAT Cernavodă către Clubul Sportiv Asociația Axiopolis Sport Cernavodă.

, în calitate de primar al Orasului Cernavodă (Cristian Liviu Negoiță – n.r.) a efectuat, în mai multe rânduri și în baza aceleiași rezoluții infracționale, un număr de 33 de plati de la bugetul UAT Cernavodă către Clubul Sportiv Asociația Axiopolis Sport Cernavodă. A angajat, lichidat și ordonanțat respectivele cheltuieli din bugetul local, cu încălcarea mai multor dispoziții legale din Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, (…) din Legea educației fizice şi sportului (…) și din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, provocând astfel unității administrativ-teritoriale un prejudiciu în cuantum de 9.307.790 de lei și obținând un folos necuvenit pentru clubul sportiv menționat”, au reținut procurorii DNA.

