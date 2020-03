De Cristina Radu, Răzvan Luțac,

Ieri, Libertatea a intrat în posesia a două clipuri video filmate dintr-o mașină de Poliție care l-a prins circulând cu viteză peste limita regulamentară pe Marian Pătuleanu, primarul din Singureni, comună din Giurgiu.



La vederea telefonului mobil care îl filma, Pătuleanu a devenit irascibil și i-a amenințat pe polițiști că va vorbi cu superiorii lor, ajungând inclusiv să amintească numele ministrului de interne, Marcel Vela.



În clip, edilul acuză mașina că este “ascunsă”, iar polițiștilor le reproșează că au parcat pe un domeniu privat, care îi aparține familiei lui. Mai mult, spune că ar trebui să aibă alte ocupații în plină criză de coronavirus.



Libertatea a discutat cu Marian Pătuleanu, primarul din Singureni.



-Voiam să știm ce s-a întâmplat. Le reproșaţi poliţiştilor că v-au sancţionat pentru depășirea vitezei legale pe timp de criză.

-Nu. Reproșul meu către poliție este în felul următor: am venit de la ședință de la Prefectură cu toate instituțiile abilitate. Eram în drum spre primărie, poliția era amplasată pe un domeniu al lui taică-miu, v-am și trimis imaginile.

-Le-aţi reproșat că le arde de radar în loc să se ocupe de pandemie.

-De cu totul altceva, am spus. Am sunat și poliția municipiului, că de fapt poliția asta nici nu trebuia să pună radarul pentru că era poliția județeană, nu poliția municipiului Giurgiu, a rutierei, da?

Recomandări De ce este criza coronavirus deosebit de severă în Italia – țara unde s-au înregistrat cele mai multe decese din cauza COVID-19

–Așa.

-Și mi-a relatat șeful poliției că nu i-a trimis el, că nu are ordin de serviciu, că nu are nimic. Dar eu nu vreau să dezvolt acest subiect. Că la țara asta nu-i arde de acest subiect.

-De ce i-ați avertizat pe polițiști că îl sunați chiar pe ministrul de Interne?

-Pentru că eu veneam de la ședință cu coronavirus.

-Dar ați depășit viteza în trafic.

-Am depășit, domne, cu 10 la sută! Adică în loc de 60 aveam 72.

-Păi dacă avem pandemie nu mai trebuie să respectăm regulile?

-Acuma văd că dumneavoastră țineți cu…

-Nu țin cu nimeni, vă întreb.

-Eu nu am spus să nu-și facă treaba și nici nu i-am condamnat pentru treaba asta. Eu am spus decât… cu totul altceva. Țara asta arde și nouă ne arde de radar, să punem pe un domeniu.. ați văzut. Unde erau amplasaţi, eu asta am contestat.

Recomandări În plină criză, Garda Forestieră își majorează salariile cu 15%. ”Chiar acum se fac noile state de plată”

-Tot nu mi-aţi răspuns: i-ați avertizat că îl sunați pe ministrul de Interne…

-Păi, mi se pare normal să-l sun pe domnul ministru și pe toate instituțiile statului, să vedem, pentru că am înțeles că nu știe nimeni că în momentul ăla trebuia să stea radarul în comuna Singureni, unde nu are nicio legătură. În loc să stea pe drumuri naționale, pe altă… cum să spun eu… undeva la vamă, unde intră foarte mulți care vin din afară cu această boală nenorocită. Nouă ne arde să punem radar într-o localitate mică… dar nu contest asta, OK, a pus. Eu am întrebat doar atât: are pe ordinul de serviciu locul în care trebuia amplasat radarul? Și nu au știut să răspundă, au plecat. Nu mi-au dat nici procesul verbal.

Eu încerc să vă explic că nu are rost să dezvoltăm acest subiect. Ar trebui să fim solidari în ceea ce se întâmplă în România și să nu dezvoltăm un subiect de un leu, care nu are nicio legătură cu realitatea și cu ce se întâmplă în România.

Marian Pătuleanu, primarul comunei Singureni:

Pe 16 iunie 2018, într-un meci de baraj pentru accederea în Liga a 3-a jucat între câștigătoarele titlului în Giurgiu și București, Marian Pătuleanu a intrat pe teren în înfrângerea echipei sale, AS Singureni, 0-7 cu Rapid.



Cu un tricou pe care avea inscripționat numele “Maryo Primaru’” și cu numărul 10 pe spate, Pătuleanu a jucat timp de 21 minute în respectiva partidă.



Citeşte şi:

Românii care sunt sezonieri în Italia strigă după ajutor. Zeci de mii de compatrioți sunt blocați în sudul Spaniei, la ferme închise

Oamenii nimănui. Măturătorii şi gunoierii din Bucureşti muncesc fără mănuși și măști: “Ne-am cumpăra noi singuri, dar de unde?”

GSP.RO Tara in care Ilie Dumitrescu a refuzat sa mearga, indiferent de câștigul financiar: "Nu poţi să stai cu o femeie de vorbă. Nu poţi să faci nimic"

HOROSCOP Horoscop 21 martie 2020. Taurii au nevoie de sprijinul unui prieten