“Vine criza. Este deja. Noi nu o vedem. Cu câteva săptămâni în urmă am fost invitat şi am nimerit absolut accidental la o întâlnire a celor care dezvoltă imobiliare rezidenţial şi am avut impresia că am nimerit la o şedinţă a alcoolicilor anonimi care se convingeau unul pe altul cât de fantastică este piaţa din imobiliare, cum va creşte şi că avem necesitate şi că salariile cresc, veniturile cresc şi aşa mai departe. Mi-am dat seama că trebuie urgent închisă tema imobiliară”, a spus Sturza, citat de Agerpres.ro.