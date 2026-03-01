În seara zilei de duminică, 1 martie 2026, un avion privat a zburat de la aeroportul World Central din Dubai (EAU) spre Muscat (Oman).

Totodată, Etihad Airways a mutat în seara zilei de duminică un Airbus A350 de la Muscat la Abu Dhabi (EAU), iar alte două avioane din flota Etihad zboară acum de la Istanbul (Turcia) și Cairo (Egipt) spre aeroportul din capitala Emiratelor Arabe, se arată în postarea de pe Facebook.

„Cu toate acestea, încă există atacuri cu drone și rachete de ambele părți ale Golfului Persic și situația nu dă semne de îmbunătățire. Din acest motiv, informații certe despre reluarea traficului aerian și a zborurilor comerciale nu există, momentan.

Companiile aeriene din Orient vor continua, dacă situația o va permite, să aducă la aeroporturile lor de bază avioanele rămase în alte țări, astfel încât să aibă cât mai multă capacitate de transport la momentul reluării zborurilor”, conform postării Boarding Pass de pe pagina de Facebook.

Israelul și SUA au atacat sâmbătă capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă în țară. Explozia, care a generat un nor dens de fum în centrul orașului, a fost confirmată de televiziunea de stat iraniană și a creat o stare de urgență care acum e valabilă pentru toată zona Orientului Mijlociu.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunţat duminică, 1 martie 2026, anularea a 34 de zboruri operate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu.

