Ferrari Luce, un model care a împărțit opiniile

Este vorba despre Ferrari Luce, un model cu design asociat lui Sir Jony Ive, celebrul designer britanic cunoscut pentru contribuția sa la designul produselor Apple.

Prețul obținut este de peste 35 de ori mai mare decât prețul obișnuit al mașinii, iar toate veniturile licitației vor fi donate programelor educaționale ale Fundației Ferrari.

Luce a fost prezentat în luna mai și a atras imediat atenția, inclusiv prin faptul că reprezintă prima incursiune a Ferrari pe piața automobilelor complet electrice.

Modelul are cinci locuri, este alimentat exclusiv cu baterii și se îndepărtează de unele dintre elementele tradiționale asociate mărcii italiene.

Designul a generat numeroase critici. Printre cei care au contestat direcția aleasă s-au numărat vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, și fostul președinte Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo.

Aceștia au susținut că noul model „riscă distrugerea unei legende”.

Directorul de design al Ferrari, Flavio Manzoni, a apărat însă decizia companiei, considerând reacțiile negative parte din procesul de inovare.

Un Ferrari electric personalizat

Automobilul vândut la licitație este o versiune specială a modelului Luce. Mașina are un finisaj alb unic, jante speciale și frâne personalizate, iar identitatea cumpărătorului nu a fost dezvăluită.

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Sotheby’s a descris vânzarea drept o „oportunitate imbatabilă” de a cumpăra primul automobil de serie Luce.

Casa de licitații a precizat că evenimentul reprezintă și o contribuție la viitorul educației.

„O expresie tangibilă a inovației, responsabilității și viziunii pe termen lung pentru generațiile viitoare”, a transmis Sotheby’s.

Preț record pentru o mașină nouă

Ferrari are deja o tradiție în ceea ce privește prețurile spectaculoase obținute la licitații.

În 2025, un Ferrari Daytona SP3 personalizat a fost vândut cu 26 de milioane de dolari pentru susținerea unor inițiative educaționale ale producătorului. La acel moment, suma reprezenta un record pentru cel mai scump automobil nou vândut la licitație.

Recordul a fost acum depășit de Ferrari Luce, cu 40 de milioane de dolari.

Totuși, Luce nu este cea mai scumpă mașină vândută vreodată la licitație. Recordul absolut îi aparține unui Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé din 1955, care a fost adjudecat pentru 142 de milioane de dolari în 2022.

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