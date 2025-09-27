Soluția găsită pentru continuarea proiectului

Contractul de proiectare și execuție a stadionului „Nicolae Dobrin” din Pitești a fost semnat pe 30 septembrie 2024. Autoritățile au anunțat inițial că proiectul este blocat temporar din cauza măsurilor de austeritate.

Attila Cseke, ministrul Dezvoltării, a confirmat pentru Libertatea, că lucrările merg totuși înainte, soluția găsită fiind o cofinanțare asigurată de autoritățile locale și Compania Națională de Investiții.

Primăria Pitești a primit informația conform căreia în următoarele săptămâni va fi aprobată o ordonanță de urgență privind modalitatea de construire a stadioanelor din România, a investițiilor noi, ordonanță conform căreia statul se poate implica financiar începând cu 1 iulie 2026.

Însă, dacă este asigurată și o cofinanțare de către autoritățile locale, lucrările pot începe mai devreme, ceea ce se va întâmpla în cazul viitorului stadion de la Pitești.

„Eu sunt convins că lucrările la viitorul stadion din Pitești pot începe chiar din această toamnă, după ce va fi dată respectiva ordonanță de urgență. Am obținut în Consiliul Local Pitești, în unanimitate, un acord de principiu pentru partea de cofinanțare de la bugetul local, ce se va ridica la 15 milioane de euro, adică 20% din suma necesară pentru partea de construcții plus montaje, 75 de milioane de euro.

După ce va fi dată ordonanța și vor fi stabilite normele, constructorul se poate apuca de lucru. Cofinanțarea de la bugetul local este o sumă destul de importantă și sunt bani suficienți ca să se lucreze șapte-opt luni de zile fără probleme. Sunt resurse la bugetul local pentru această sumă”, spune Cristian Gentea, primarul Piteștiului.

Concret, după adoptarea ordonanței guvernamentale, se va încheia o convenție de cofinanțare între Primăria Pitești și Compania Națională de Investiții pentru viitorul stadion.

Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești. Foto: Denis Grigorescu

„Singura întrebare era când și cum vor începe lucrările”

„Prima parte a lunii octombrie este un termen fezabil pentru adoptarea Ordonanței de Urgență, ca să se urnească lucrările. Iar dacă ordonanța se aprobă cu acest mecanism și se încheie Convenția de Cofinanțare între Primărie și Compania Națională de Investiții, iar antreprenorul aduce și proiectul tehnic de execuție, pentru care are termen 10 octombrie, se închide cercul, ca să spun așa, și poate fi dat oricând ordinul de începere a lucrărilor la stadion, nu mai e niciun impediment. Autorizația de construcție a fost emisă încă din luna iunie. Nu s-a pus vreodată problema să nu se construiască stadionul de la Pitești, singura întrebare era când și cum vor începe lucrările”, a precizat ministrul Attila Cseke, pentru Libertatea.

Ministrul Attila Cseke. Foto Denis Grigorescu

Primele lucrări la viitorul stadion „Nicolae Dobrin” vor fi cele de excavare, având în vedere că este proiectată o parcare subterană pe două niveluri.

Perioada alocată pentru proiectare și execuție este de 26 de luni. Finanțarea se ridică la 100 de milioane de euro, fiind acoperită din fonduri nerambursabile.

Viitorul stadion „Nicolae Dobrin” va fi cel mai modern din țara noastră, putând găzdui inclusiv meciuri internaționale. Stadionul va avea în total 15.200 locuri acoperite, 14 loje VIP și peste 200 de locuri pentru mass-media.

Panouri fotovoltaice și pompe de căldură

O treime din energia necesară funcționării viitorului stadion va fi asigurată din surse regenerabile, sute de panouri fotovoltaice urmând a fi montate. La costurile foarte reduse de întreținere vor contribui și pompele de căldură de ultimă generație cu propan. Datorită panourilor fotovoltaice și a pompelor de căldură, complexul va funcționa 100% cu energie verde, potrivit proiectului, în zilele în care se vor disputa partide de fotbal.

Parcarea stadionului de la Pitești va avea în total 500 de locuri, iar 20 dintre acestea vor fi doar alocate pentru automobile electrice.

Din suprafața totală a complexului sportiv, spațiile verzi vor reprezenta două treimi.

Real Madrid, Sevilla și Valencia, învinse pe vechiul stadion de la Pitești

Vechiul stadion de la Pitești a fost demolat la începutul anului 2024, după 39 de ani. În arena numită anterior „1 Mai” şi „Municipal”, au fost învinse de-a lungul anilor echipe faimoase, precum Real Madrid, Sevilla, Valencia ori Panathinaikos Atena.

Inaugurarea vechiului stadion a avut loc în mai 1964, cu un meci amical disputat între Dinamo Pitești și Spartak Sofia, câștigat cu 3-0 de gazde. Ulterior, piteștenii au mai disputat și câștigat și alte partide amicale în compania unor adversari de top, precum Bonsucceso Rio de Janeiro (2-1), Lazio Roma (2-1) și Szeghed (3-2).

