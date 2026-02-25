Până la punerea oficială în circulație, șoferii și personalul tehnic trec printr-un program intensiv de instruire teoretică și practică.

Probe în trafic și rute vizate

Miercuri a avut loc prima ieșire pe traseu, testele și pregătirea șoferilor desfășurându-se pe ruta Depoul Bucureștii Noi – Gara de Nord.

Potrivit informațiilor oficiale, procesul de școlarizare va continua zilnic până când toate cele 22 de unități vor fi livrate și gata de exploatare.

În ceea ce privește traseele, noile troleibuze sunt destinate în principal liniei 86. Totodată, se ia în calcul introducerea lor parțială și pe linia 95 (o rută locală ce leagă Cartierul Pajura de Străulești).

Această mutare ar rezolva o problemă majoră a liniei 95, care în prezent operează cu vehicule aflate într-o stare tehnică precară și este complet lipsită de mijloace de transport accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități.

Dotări moderne și autonomie de 20 de kilometri

Aduse în România încă din luna ianuarie (fiind inițial garate la Ciolpani, înainte de a fi transferate la depoul Bucureștii Noi), vehiculele produse de chinezii de la Yutong aduc un plus semnificativ de tehnologie și confort pentru călătorii bucureșteni.

Principalele caracteristici tehnice și facilități includ:

Autonomie extinsă: Datorită Sistemului Reîncărcabil de Stocare a Energiei Electrice (SRSEE), troleibuzele pot parcurge minimum 20 de kilometri complet decuplate de la rețeaua electrică de contact.

Capacitate de transport: Au o lungime standard de 12 metri și pot transporta până la 93 de pasageri (dintre care 32 de locuri pe scaune).

Accesibilitate: Sunt dotate cu rampă specială pentru accesul facil al scaunelor cu rotile.

Confort și utilitate: Călătorii beneficiază de aer condiționat, monitoare informative și prize duble (USB tip A și USB tip C) la nivelul scaunelor, pentru încărcarea dispozitivelor mobile.