Instanța a respins excepțiile apărării

Conform minutei instanței, Tribunalul a respins ca nefondate cererile și excepțiile ridicate de apărarea lui Cristian Radu.

Judecătorii au constatat competența și legalitatea sesizării instanței prin rechizitoriul emis de DNA (Serviciul Teritorial Constanța) la jumătatea lunii decembrie 2025, confirmând totodată legalitatea administrării probelor pe parcursul urmăririi penale.

Aceeași decizie de începere a judecății a fost luată și în cazul celui de-al doilea inculpat din dosar, Adrian Ștefan Vasilache.

Acuzațiile DNA

Lista infracțiunilor reținute de procurorii anticorupție în sarcina lui Cristian Radu este una complexă, incluzând:

Luare de mită în formă continuată;

Spălare a banilor în formă continuată;

Instigare la folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului unei societăți, într-un scop contrar intereselor acesteia.

În rechizitoriul trimis instanței la finalul anului 2025, anchetatorii susțin că, în perioada 2022–2025, edilul ar fi primit peste 600.000 de euro.

Banii ar fi fost încasați în schimbul emiterii unor documente de urbanism și inițierii unor hotărâri de consiliu local menite să favorizeze anumite persoane.

Pe lângă condamnare, procurorii solicită instanței confiscarea a peste două milioane de lei din averea primarului, sumă care nu ar putea fi justificată legal.

De la arest preventiv, la control judiciar

Cristian Radu s-a aflat în arest preventiv de la sfârşitul lunii august. A doua zi el a fost suspendat din funcţia de primar al Mangaliei.

Măsura arestului preventiv a fost prelungită succesiv până la începutul lunii martie, când a fost înlocuită cu cea a arestului la domiciliu.

Ulterior, Cristian Radu a fost plasat sub control judiciar, dar are interdicţia de a-şi exercita funcţia.

