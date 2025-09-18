De la 1 iulie plafonarea a expirat, prețurile RCA au crescut iarăși, în special pentru șoferii tineri. Transportatorii acuză ASF că nu protejează consumatorii și amenință cu proteste.

Venituri totale de 25 de miliarde de lei

Per total, sectorul asigurărilor a consemnat în anul 2024 venituri totale de 25 de miliarde de lei, în vreme ce profitul total s-a ridicat la 1,32 miliarde de lei.

Dar aceste rezultate includ atât asigurătorii generaliști, cât și asigurările de viață.

Dacă adunăm doar cele nouă companii cu caracter generalist, atunci avem venituri totale de 19,28 miliarde de lei și un câștig net de 1,07 miliarde de lei.

Groupama, cel mai mare asigurător din România

Groupama rămâne cel mai mare asigurător din România, cu venituri totale de 5,36 miliarde de lei și un profit de 285,5 milioane de lei. Francezii sunt și lideri la numărul de procese, aceștia consemând 5.553 litigii deschise anul trecut și alte 3.058 în acest an, conform portalului instanțelor din România.

Groupama a ajuns cel mai mare mare asigurator din România și cel mai mare pe domeniul RCA, după falimentul Euroins. Groupama are acum o cotă de 25% pe segmentul RCA, conform datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Allianz, cel mai profitabil

Allianz Țiriac se clasează pe locul al doilea, cu venituri de 4,32 miliarde de lei. Este însă de departe cel mai profitabil asigurător din România, cu un rezultat net de 434,9 milioane de lei.

Allianz a consemnat 3.468 de litigii nou deschise în 2024 și 2.138 în 2025. Potrivit ASF, societatea are o cotă de 20% pe segmentul RCA.

Locurile următoare sunt ocupate de două companii deținute de austriecii de la Vienna Insurance Group, respectiv Omniasig și Asirom. Dacă prima a raportat un profit de 142,6 de milioane de lei, cea de-a doua a anunțat un câștig de doar 25,6 milioane.

Cotele celor două sunt invers: Asirom are o cotă de piață de 9,5% în sectorul RCA, iar Omniasig de 7%.

Omniasig are 2.871 de procese deschise anul trecut și alte 2.353 anul acesta, în vreme ce Asirom a avut anul trecut 2.086 litigii noi, iar în acest an alte 1.089 până la acest moment.

Topul este completat de italienii de la Generali, cu venituri de 1,89 miliarde de lei și un profit net de 100,9 milione. Compania a avut 3.377 de procese anul trecut și 2.101 în acest an.

În domeniul RCA are o cotă de 7,4%.

Grawe și Axeria, vizate de acuzații

În clasament se mai află încă un grup financiar din Austria, respectiv Grawe.

Acesta a consemnat o creștere puternică în ultimii ani, iar anul trecut a raportat profit de 76,9 milioane de lei.

Compania are însă mai multe litigii decât Omniasig, un jucător cu venituri aproape duble: 2.947 procese noi în 2024 și alte 2.672 în 2025.

Potrivit ASF, Grawe este pe locul al treilea în privința cotei de piață pe sectorul RCA, cu o cotă de 9,9%.

Transportatorii au acuzat recent că ASF ascunde un pericol pe piața RCA, după falimentele Euroins și City Insurance. Acuzațiile vizau compania Grawe.

„În loc să protejeze consumatorii, ASF oferă protecţie companiilor care refuză plata daunelor. Sub ochii conducerii ASF se perpetuează practici ce amintesc de corupţie instituţionalizată”, acuza Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR.

Grawe a respins acuzațiile, afirmând că acordă despăgubiri în baza legilor și verifică atent fiecare caz.

Urmează un grup de companii care funcționează în baza legislației europene, fără a avea subsidiare locale în țara noastră.

Este vorba de Axeria din Franța și Hellas Direct din Cipru.

Cele două au venituri și cote de piață apropiate, dar situații total opuse în privința proceselor.

Axeria a avut anul trecut venituri de 771 milioane de lei în România și un profit net de 21,6 milioane de lei. Compania a avut 1.381 procese în 2024 și 1.128 litigii noi în 2025.

Hellas a consemnat venituri de 722 milioane și un câștig de 4,23 milioane lei. Numărul proceselor sale este mai mic: 315 anul trecut și 358 în acest an.

Libertatea a scris recent că service-urile acuză Axeria de aceleași practici ca Euroins, respectiv nu plătește daunele și încearcă tertipuri pentru a reduce devizele.

Service-urile au acuzat și că ASF că nu intervine, însă instituția a replicat că „situațiile de neplată a facturilor de către asigurători nu reprezintă un fenomen răspândit sau o practică sistematică”.

Conform ASF, Axeria avea în primul trimestru din acest an o cotă de piață de 8% pe segmentul RCA, iar Hellas Direct una de 5,9%.

Clasamentul este închis de Eazy Asigurări, controlată de Sacha Dragic, fondatorul firmei de pariuri Superbet. Aceasta a avut anul trecut venituri totale de 43,6 milioane de lei și o pierdere de 18,6 milioane.

În martie, presa a scris că grupul românesc Autonom, fondat de frații Marius și Dan Ștefan, cu afaceri în sectorul auto, va cumpăra 20% din Eazy Asigurări.

Noi scumpiri la RCA după eliminarea plafonării

Rezultatele financiare record ale asigurătorilor vin în contextul în care polițele RCA s-au scumpit cu 12% în 2024 pentru persoane fizice, în ciuda faptului că acestea erau plafonate, conform propriilor date ale ASF.

Majorările au survenit pentru că plafonările nu erau făcute la un preț fix, ci la cele mai mici prețuri practicate în februarie 2023 de către asigurători. Aceste prețuri nu au putut fi însă verificate nicăieri de șoferi.

Plafonarea a expirat la rândul ei la 1 iulie, ceea ce a dus iarăși la scumpiri: conform Digi24 tinerii plătesc acum polițe mult mai mari, televiziune dând exemple între 5.400 și 7.000 de lei.

Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF responsabil de sectorul asigurărilor, a recunoscut scumpirile, însă a spus că sunt mici: 1% la nivelul întregii piețe și de 3% la persoane fizice.

ASF a recunoscut scumpirile, dar nu face nimic

Chiar ASF a recunoscut în raportul său pe anul trecut că profiturile asigurătorilor au crescut după creșterea primelor RCA.

„Profitul net al societăților de asigurare la nivelul întregii piețe a continuat să crească și în primul semestru din anul 2024, tendință manifestată începând cu 2021, influența principală fiind creșterea primelor RCA în ultimii ani, segmentul asigurărilor auto obligatorii de răspundere civilă fiind cel mai bine reprezentat pe piața asigurărilor din România”, arăta raportul ASF pe anul trecut.

Transportatorii fac plângeri în Parlament

Transportatorii au acuzat asigurătorii de lăcomie și că exportă banii prin contracte în interiorul grupurilor, iar recent au amenințat cu proteste.

Vasile Ștefănescu, președintele COTAR, acuză ASF de minciună și că susține scumpirile exorbitante practicate de asigurători în dauna consumatorilor.

„Care 3%? Au fost scumpiri de 15% în prima lună, iar acum au ajuns la 20% față de prețul de final de la așa-zisa plafonare. Că dacă luăm în calcul și perioada plafonării au mai fost încă 30% scumpiri și în perioada plafonării. Domnul Mititelu e rupt de realitate, a fost pus acolo și crede că este de neclintit. O să aibă o mare surpriză în curând”, a declarat Ștefănescu, pentru Libertatea.

Acesta spune că transportatorii vor face plângeri oficiale la Guvern și la comisiile de specialitate din Parlament, iar dacă situația nu se va rezolva atunci vor recurge la proteste în stradă.

„Noi suntem nemulțumiți, dar nu am dorit să ne amestecăm cu protestele bugetarilor. Avem deja avertizori de integritate care au făcut publice practici din cadrul ASF și nimeni nu a făcut nimic. Spre deosebire de domnul Mititelu, membrii comisiilor Parlamentului sunt aleși de cetățeni și trebuie să lucreze pentru cetățeni”, a punctat Ștefănescu.

Dezvăluirile avertizorilor din ASF

Jurnalul scria în martie de cazul a trei avertizori din cadrul ASF: unul a fost concediat, altul anchetat, iar al treilea hărțuit.

Primul avertizor concediat a fost Cătălin Ionescu, care a sesizat Parlamentului nereguli grave în supravegherea pensiilor private și riscurile cu privire la Pilonul II.

Al doilea avertizor este Francesca Andreescu, care a acuzat intervenții directe și indirecte ale lui Sorin Mititelu în favoarea unei companii de asigurări. Mai exact, acesta dorea eliminarea și modificarea unor fapte contravenționale constatate de echipa de control din care făcea parte și ea.

Un alt avertizor este Cristian Muntean, care în anul 2021 a avertizat Parlamentul asupra falimentelor iminente ale City Insurance și Euroins.

Recorder publica tot în martie un documentar în care arăta că la ASF lucrează un nepot al fostului premier Marcel Ciolacu, dar și foși angajați din serviciile secrete sau rude de politicieni ori magistrați.

