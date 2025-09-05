Trimiși în instanță

„ASF a analizat datele din petițiile înregistrate și a constatat că situațiile de neplată a facturilor de către asigurători nu reprezintă un fenomen răspândit sau o practică sistematică. În cazul în care apar probleme individuale, acestea sunt soluționate punctual, în conformitate cu legislația în vigoare”, a transmis instituția, la solicitarea Libertatea.

ASF spune că în situațiile în care părțile implicate nu se înțeleg asupra sumei despăgubirii, disputele comerciale pot fi soluționate pe cale amiabilă, prin mecanisme alternative de mediere (SAL-Fin) sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

S-a spălat pe mâini

Aceasta mai precizează că nu are competențe privind piața reparațiilor auto.

„Din acest motiv, nu poate verifica validitatea datelor furnizate de service-urile auto sau de a solicita informații despre acestea”, arată instituția.

„De asemenea, legislația RCA reglementează principial stabilirea despăgubirilor la un nivel de referință al prețurilor de pe piață. Oferta de despăgubire este emisă de asigurător la o valoare corectă și echitabilă, astfel încât să asigure fie readucerea bunului la starea de dinaintea accidentului, fie înlocuirea acestuia cu unul similar”, susține ASF.

Problema costurilor

Aceasta mai spune că sistemele specializate de calculare a costurilor de reparație includ prețurile pieselor și materialelor recomandate de producători și dealeri, iar acestea sunt folosite pentru a stabili costurile de reparație.

„Legea RCA nu reglementează activitățile unităților de reparații auto, iar asigurătorii RCA nu au nicio obligație legală directă față de aceste unități, deoarece acestea nu sunt parte a contractului RCA. Prin urmare, obligațiile asigurătorilor RCA se referă strict la beneficiarii despăgubirilor, așa cum prevede contractul”, mai precizează autoritatea.

Aceasta arată că „nu are nicio competență legală de a interveni asupra prețurilor practicate de service-urile auto sau de a reglementa sistemele de evaluare a daunelor”.

Acuzațiile împotriva Axeria

Libertatea a scris recent că Patronatul Operatorilor de Service Auto din România acuză asigurătorul francez Axeria, care funcționează în România în baza legislației europene, fără a avea o filială locală, nu achită daunele în baza polițelor RCA.

Service-urile au acuzat că acestea sunt exact practicile defunctei Euroins.

„Sunt exact practicile pe care le avea Euroins. E ca și cum ai merge într-un magazin și e pâinea 5 lei și zici că nu plătești decât 2,5 lei… Eu am avut daune și cu 100 de lei pe oră manopera la Axeria, în alt caz au plătit 200 de lei pe oră, altul cu 130… Nici nu le mai bag în seamă, le trimit direct la avocat. ASF nu face nimic”, spune Gheorghe Tocaciu, proprietar de service și membru fondator al Patronatului Operatorilor de Service-uri din România.

Service-urile au acuzat Axeria că reduce din pix valoarea despăgubirii prin scăderea valorii automobilului.

Cotă de piață de 10%

Axeria funcționează în România fără a avea o filială locală și are o cotă de piață de 10%. Într-un mod similar mai funcționează și Hellas Direct, dar și Eazy Asigurări.

De curând, ASF a demarat procedura de eliminare de pe piață a asigurătorului bulgar Dallbogg, care funcționa identic, după ce service-urile au acuzat firma că nu răspunde. ASF a ridicat problema în fața autorității bulgare, cea care controlează asigurătorul.

În primăvară, Dallbogg fusese interzisă și în Polonia, unde recurgea la practici similare.

Scandalurile continue cu ASF în prim-plan

ASF a fost implicată continuu în scandaluri. Autoritatea a eșuat în a preveni falimentele City Insurance și Euroins, care la momentele respective erau lideri de piață pe segmentul RCA.

Mai mult, Libertatea a arătat că șefii ASF și-au acordat bonusuri chiar în anii în care au avut loc falimentele în cauză.

De asemenea, ASF a fost autorul proiectului de lege care blochează viitorii pensionari să își retragă mai mult de 30% din banii de la Pilonul II, limitarea neexistând până acum.

Salarii „obscene”

Recent, deputatul USR Radu Mihaiu a scris pe Facebook că la ASF, ANCOM – autoritatea din telecomunicații și ANRE – autoritatea din energie se acordă salarii „obscene”, conform Euronews.

Acesta a scris că salariul mediu în ASF este de 13.562 de lei pe lună, iar salariul președintelui Alexandru Petrescu este de 61.089 de lei pe lună. Petrescu a fost numit din luna decembrie a anului 2023 și este un fost ministru PSD al Economiei.

La ANCOM, media este de 12.934 de lei pe lună, iar venitul președintelui Valeriu Zgonea (PSD) este de 64.670 de lei pe lună.

În fine, la ANRE, salariul mediu este de 18.635 de lei pe lună, iar cel al președintelui George Niculescu (PNL) este de 75.073 de lei pe lună.

Premierul Ilie Bolojan a cerut reducerea cu 30% a salariilor și indemnizațiilor la cele trei instituții. Măsura apare în cele cinci proiecte de lege pe care Executivul și-a asumat răspunderea.

De asemenea, se cere reducerea cu 10% a posturilor în cele trei autorități.

