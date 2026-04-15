„Proiectul de lege pe care l-am depus în Parlament, privind sancționarea hărțuirii sexuale și când nu este în cadrul unei relații de muncă, a primit azi aviz favorabil de la Consiliul Economic și Social!”, a declarat Buzoianu, mulțumindu-le membrilor CES pentru susținere.

Inițiativa legislativă propune modificarea Codului penal astfel încât hărțuirea sexuală să fie sancționată indiferent de context, nu doar în cazul relațiilor de muncă. Mai mult, dacă fapta este comisă în cadrul unei astfel de relații sau într-un raport similar, aceasta va fi considerată o circumstanță agravantă.

Totodată, proiectul extinde răspunderea penală și pentru situațiile în care se cer favoruri sexuale, chiar dacă fapta nu este repetată, dar implică forme de presiune care generează victimei o stare de temere. Printre circumstanțele în care faptele devin incriminabile se numără: cazul în care victima este sub protecția sau îngrijirea agresorului, când agresorul este un membru al familiei sau locuiește cu victima, ori când victima se află într-o stare de vulnerabilitate cauzată de vârstă, boală, handicap sau sarcină.

„Pe scurt, siguranță pentru victime. Normalitate”, a concluzionat ministrul Mediului. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament pentru adoptare.

