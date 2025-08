Ce acuzații i se aduc protejatei lui Putin

Înainte de pronunțarea deciziei, poliția a asigurat securitatea în fața instanței, în timp ce susținătorii bașcanei protestau în apropiere. Guțul a venit însoțită de familie, declarând: „Familia mea este mereu alături de mine. Toate comentariile, după. Aștept o decizie echitabilă și sentință de achitare”.

Procesul a început la sfârșitul lunii aprilie 2024, când dosarul a ajuns pe masa judecătorilor. Acuzațiile se referă la acceptarea de fonduri de la grupul criminal Șor. Pe parcursul procesului, ambele inculpate au pledat nevinovate.

În iulie, Guțul și-a susținut nevinovăția, afirmând: „Nu-mi recunosc vina. Nu am adus niciun leu în țară și nu am făcut nimic contrar legii Republicii Moldova. Pe parcursul vieții mele nu am încălcat niciodată legea. Nici administrativ și nici penal”.

Procurorii anticorupție au finalizat prezentarea probelor acuzării la sfârșitul lunii martie 2025. Cercetarea judecătorească s-a încheiat la începutul lunii iunie 2025.

Procurorii au cerut inițial 9 ani de închisoare pentru Guțul și 8 ani pentru Popan. De asemenea, s-a solicitat arestarea bașcanei direct din sala de judecată în caz de condamnare.

Recomandări Bătălia pentru aurul de la Roșia Montană. Statul român răspunde acuzațiilor Gabriel Resources care solicită anularea deciziei prin care au pierdut dreptul de exploatare

Evghenia Guțul ar putea pierde și 40 de milioane de lei

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Guțul ar putea pierde 40 de milioane de lei și dreptul de a fi membru de partid pentru 5 ani. Pentru Popan, se preconizează confiscarea a 9 milioane de lei și aceeași interdicție de participare politică.

În prezent, Evghenia Guțul se află în arest la domiciliu, iar Svetlana Popan este cercetată sub control judiciar. Sentința pronunțată astăzi marchează un moment crucial în acest caz de corupție politică, atrăgând atenția asupra consecințelor finanțării ilegale a partidelor în Republica Moldova.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE