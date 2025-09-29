LIVE TEXT. Protest la Chișinău după alegerile parlamentare din Republica Moldova

Igor Dodon și Vasile Tarlev au plecat după doar 30 de minute. Protestul anunțat încă de ieri din timpul votului nu a adunat foarte mulți oameni, și a fost întâmpinat și de o contramanifestație a susținătorilor PAS.

Vasile Tarlev anunță că așteaptă rezultatele oficiale, după care va anunța daca le recunoaște sau nu. Igor Dodon are aceeași poziție.

Vasile Tarlev este ceva mai popular printre manifestanții din fața Parlamentului, și pare a fi organizatorul principal al protestului. Igor Dodon lansează acuzații și amenințări la adresa PAS doar în limba rusă: „Vă bucurați devreme, poporul nu vă dorește”.

12:20 - Acum 34 minute Igor Dodon susține același lucru ca presa rusă, că opoziția a câștigat în Moldova

Igor Dodon susține că opoziția a câștigat în țară, același lucru ca și presa de la Kremlin. De asemenea, acesta spune că PAS a câștigat datorită diasporei, continuând atacurile asupra diasporei moldovene. Spune asta într-un discurs în fața Parlamentului. Susținătorii săi strigă „Moldova, Moldova”. Dodon a mai spus în limba rusă că „nu ne vom preda”, dar presei a refuzat să-i explice de ce mai face protest dacă are doar 25 la sută din voturi.

Doar câteva sute de oameni s-au adunat la protest

Protestul era anunțat încă de ieri, dinainte ca votul să se fi încheiat, de către liderul opoziției de la Chișinău, Igor Dodon. Între 200 și 300 de oameni s-au adunat în fața Parlamentului, la ora 12:00, conform reporterului Libertatea aflat la fața locului, Ion Gaidău, alături de fotoreporterul Vlad Chirea.

Igor Dodon a făcut un apel direct la cetățeni pentru a ieși în stradă imediat după ce a votat:

„Vin cu un mesaj către toți cetățenii Republicii Moldova: să fim gata mâine să apărăm victoria noastră. Faptul că opoziția va învinge la aceste alegeri parlamentare deja este evident. Trebuie să nu le permite să ne anuleze votul. Mâine, la ora 12:00, vă aștept pe toți în fața Parlamentului Republicii Moldova, pentru a protesta pașnic și a ne apăra victoria”, a spus Igor Dodon.

Vasile Tarlev, fost prim ministru al Republicii Moldova, se află și el printre protestari. Acesta este actualul președinte al Partidului Viitorul Moldovei și a făcut, la rândul său aseară, un apel pentru proteste „fără culori de partid” fără să argumenteze însă și necesitatea acestora.

De asemenea, există și susținători ai PAS, partidul Maiei Sandu, veniți să se bucure de victoria clară din alegeri.

PAS ar avea 55 de mandate în noul parlament, potrivit agora.md. Rezultatul este prefigurat după procesarea rezultatelor din peste 99 la sută din secţiile de vot, care arată că PAS obţine peste 50 la sută din voturi. Blocului Electoral Patriotic i-ar reveni 26 de mandate, Blocului Alternativa – 8 mandate, iar Partidul Nostru şi Democraţia Acasă ar primi fiecare câte 6 mandate.

