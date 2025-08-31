Proteste violente în Indonezia

Indonezia se confruntă de luni cu proteste violente, marcate de moartea a trei persoane vineri la Makassar, pe insula Sulawesi de Sud, într-un incendiu provocat de revoltă într-o clădire publică.

O altă persoană a murit vineri, tot în Makassar, după ce a fost bătută de mulțime, care o suspecta că ar fi agent de informații, a declarat duminică pentru AFP Muhammad Fadli Tahar, șeful agenției locale de gestionare a catastrofelor.

Moartea unui șofer de motocicletă-taxi în Jakarta, călcat de un vehicul al poliției, a aprins fitilul

Duminică, președintele Prabowo a subliniat că „dreptul la întruniri pașnice trebuie respectat și protejat”. „Dar”, a adăugat el, „nu putem nega că există semne de acțiuni ilegale, chiar contrare legii, care se încadrează chiar în categoria trădării și terorismului”.

Fostul general, la putere de doar zece luni, a anunțat, de asemenea, că Parlamentul va anula mai multe măsuri, „în special cuantumul indemnizațiilor plătite legislatorilor”, fără a preciza clar la ce indemnizație se referă.

Protestatarii au numeroase nemulțumiri, dar manifestațiile din această săptămână s-au concentrat pe anunțul acordării deputaților unei alocații pentru locuință de aproape zece ori mai mare decât salariul minim în capitala Jakarta.

Recomandări Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde

Protestele au început luni, pentru a protesta atât împotriva salariilor mici, cât și a tratamentului deputaților. Videoclipul devenit viral, în care o dubă a poliției a lovit și ucis un tânăr șofer de motocicletă-taxi joi la Jakarta, a exacerbat tensiunile.

Prabowo a promis o anchetă „transparentă” asupra morții acestui bărbat de 21 de ani, în timp ce șapte polițiști au fost arestați.

La incidentele din timpul demonstrațiilor s-au adăugat, în ultimele nopți, jafurile din casele deputaților și ale ministrului de finanțe.

„Măsuri ferme împotriva jefuitorilor”

Ministrul apărării, Sjafrie Sjamsoeddin, a declarat duminică seara, în cadrul unei conferințe de presă, că ofițerii nu vor ezita să „ia măsuri ferme împotriva revoluționarilor și jefuitorilor care au pătruns în zone private sau instituții ale statului”.

Reședința ministrului de finanțe, Sri Mulyani Indrawati, a fost jefuită în noaptea de sâmbătă spre duminică în sudul Jakarta, în absența sa, au declarat pentru AFP soldații care păzeau reședința sa, precum și un vecin.

Fostă directoare generală a Băncii Mondiale, Sri Mulyani Indrawati este o personalitate influentă a actualului guvern și a ocupat portofoliul finanțelor sub trei președinți.

Recomandări Cum s-a schimbat în doar câteva zile discursul guvernului și al președintelui față de pensiile magistraților: „Au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene”

Casele a cel puțin trei deputați, printre care Eko Hendro și Ahmad Sahroni, au fost de asemenea devastate în ultimele zile, potrivit agenției oficiale de presă Antara.

Protestele s-au extins și în alte orașe mari din arhipelag, în special Yogyakarta, Bandung, Semarang și Surabaya în Java, și Medan în provincia Sumatra de Nord.

Sâmbătă, pe insula Lombok, protestatarii au luat cu asalt și au incendiat clădirea consiliului local din capitala Mataram, în ciuda gazelor lacrimogene lansate de poliție.

Aceste noi proteste sunt cele mai masive și violente de la venirea la putere a lui Prabowo Subianto în octombrie anul trecut.

Discursul lui Prabowo nu îi impresionează pe localnici

Pentru grupurile de apărare a drepturilor omului, discursul lui Prabowo de duminică nu va fi suficient pentru a calma tensiunile.

„Declarația președintelui a fost insensibilă la toate plângerile și aspirațiile exprimate de populație în timpul manifestațiilor”, a reacționat Usman Hamid, director executiv al Amnesty International Indonezia, într-un comunicat.

Sâmbătă, platforma de socializare TikTok a anunțat că va suspenda pentru „câteva zile” funcția „live” (direct) în Indonezia, „din cauza escaladării violențelor în timpul manifestațiilor”.

Recomandări Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”

Poliția va efectua patrule pe străzile capitalei pentru a „proteja” cetățenii, a anunțat duminică un purtător de cuvânt al poliției pe canalul Kompas TV.

În anticiparea unor noi proteste, cel puțin o școală internațională din Jakarta a anunțat că cursurile se vor desfășura online până marți. Funcționarii din orașul Jakarta sunt rugați să lucreze de acasă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE