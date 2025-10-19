Posturile cu miză uriașă scoase la concurs de Ministerul Sănătății

Înființată în cadrul PNRR pentru gestionarea construirii spitalelor regionale, Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) este condusă interimar de fostul city manager din Murfatlar, Mihai Daniel Pavel. Snoop.ro a dezvăluit la începutul lunii iulie 2025 că ANDIS stă pe un butoi cu pulbere, angajații instituției reclamând nereguli grave din interior. Mihai Daniel Pavel a spus atunci pentru sursa citată că angajații sunt reticenți la schimbări și că a sesizat DNA.

Între timp, pentru că instituția este condusă interimar, Ministerul Sănătății a declanșat concursul pentru funcția de președinte și vicepreședinte al ANDIS. Prima probă a fost cea a dosarelor.

Condițiile în care se putea obține punctaj maxim la proba dosarelor

Potrivit ordinului de ministru pentru organizarea concursului, punctajul acordat la proba dosarelor s-a acordat astfel:

a) experiență în funcții de conducere:

– peste 10 ani – 50 de puncte;

– între 5 și 10 ani – 30 de puncte;

– între 2 și 5 ani – 10 puncte;



b) experiență în domeniul gestionării proiectelor de investiții finanțate din fonduri rambursabile sau nerambursabile:

– între 2 și 5 ani – 10 puncte;

– peste 5 ani – 30 de puncte;



c) cursuri de perfecționare în domeniul managementului fondurilor europene – 10 puncte;



d) studii universitare de master/postuniversitare/doctorat – 10 puncte.

Pentru funcția de vicepreședinte s-au înscris la concursul organizat de Ministerul Sănătății 5 persoane. Două au fost respinse pentru că nu au îndeplinit condiția experienței de cel puțin cinci ani în domeniul studiilor, iar trei persoane au fost admise cu următoarele punctaje: 40, 50, 90.

Pentru funcția de președinte, la concurs s-au înscris trei persoane. Una a fost respinsă pentru lipsa experienței minime necesare în domeniul studiilor, iar doi candidați au fost admiși cu 40, respectiv 60 de puncte.



Rezultatele sunt afișate pe site-ul Ministerului Sănătății, dar identitatea candidaților este protejată, fiind specificat doar codul candidatului.





Punctaj maxim după contestație

Surse Libertatea au semnalat că unul dintre cei doi candidați admiși la proba de evaluare a dosarelor pentru postul de președinte al ANDIS a depus în 15 octombrie 2025 contestație, care i-a fost admisă în 17 octombrie 2025, crescându-i punctajul de la 60 la 100. Practic, candidatul al cărui dosar a fost evaluat cu doar 60 de puncte a obținut în urma contestației punctajul maxim.





Potrivit unor surse Libertatea, candidatul al cărui punctaj a crescut spectaculos după contestație ar fi actualul președinte interimar al instituției, Mihai Daniel Pavel. Despre acesta, surse din interiorul ANDIS spun că s-a lăudat de mai multe ori în fața unor angajați ai instituției că rezultatul viitorului concurs este deja stabilit și că el are sprijinul secretarului general al Ministerului Sănătății și al ministrului Rogobete și el va fi noul președinte al ANDIS.

Aceleași surse au mai declarat că dacă persoana căruia i-a fost admisă contestația este actualul președinte interimar, cel mai probabil diferența dintre punctajele oferite de comisia de concurs și cea de contestații s-ar putea explica prin faptul că prima comisie nu a luat în considerare ca funcție de conducere o perioadă în care candidatul a fost manager de proiect în cadrul RAJA Constanța, iar comisia de contestație ar fi luat în considerare acea perioadă.

„Calitatea de manager de proiect nu este o funcție de conducere potrivit Codului Administrativ. Orice angajat, chiar și fără funcție de conducere, poate fi manager de proiect. Asta nu înseamnă că avea o funcție de conducere”, a explicat o sursă Libertatea.

Președintele interimar al ANDIS: „Nu ați nimerit-o. Am luat decizia să nu mai fac acest pas”

Contactat de Libertatea, președintele interimar al ANDIS, Mihai Daniel Pavel, a declarat că nu el este cel care a depus contestația în urma căreia punctajul a crescut spectaculos pentru că el nici măcar nu s-a înscris la concurs. „Nu mi-am depus candidatura la funcția de președinte al ANDIS, să nu mai aveți vreun dubiu că aș fi eu. Ați luat un scenariu, ați făcut o ipoteză și m-ați sunat în speranța că poate ați nimerit-o. Vă spun eu că nu ați nimerit-o. Nu candidez pentru funcția de președinte”, a declarat Mihai Daniel David pentru Libertatea.

Mihai Daniel președinte interimar ANDIS

Referitor la acuzațiile din interior, potrivit cărora s-a lăudat că postul este pregătit pentru el, Mihai Daniel David a declarat că tocmai acestea l-au determinat să nu se înscrie la concurs. „Mi-au ajuns la urechi, probabil înaintea dumneavoastră, aceste informații și am luat decizia să nu mai fac acest pas. Eu nu am vorbit cu absolut nimeni. Până în ultima seară am stat să mă gândesc dacă să fac acest pas sau nu și am luat decizia să nu îl fac”, a declarat Mihai Daniel David pentru Libertatea.

Ministrul Alexandru Rogobete: „Nici măcar nu știu cine s-a înscris la concurs”

Contactat pentru un punct de vedere referitor la diferențele majore de viziune dintre cele două comisii și despre acuzațiile potrivit cărora Mihai Daniel David s-a lăudat cu susținerea sa, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că va putea exprima un punct de vedere doar după finalizarea concursului.

„Comisia de examen este una independentă. Nu am vrut și nu vreau să intervin, motiv pentru care nu am solicitat nicio informație comisiei. Nici măcar nu știu cine s-a înscris la concurs. Așteptăm să se finalizeze probele și când comisia îmi aduce raportul final la aprobat atunci voi putea comunica datele pentru că abia atunci le voi ști. Nu știu cine s-a înscris. Nu am vrut să știu aceste detalii pentru că nu e normal ca ministrul să intervină în concurs. Nu am făcut asta niciunde și nu o voi face”, a declarat ministrul Alexnadru Rogobete pentru Libertatea.

A doua etapă a concursului pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte al ANDIS, interviul și prezentarea proiectului de management în fața comisiei de concurs și a Consiliului de Supraveghere al ANDIS, este programată luni 20 octombrie 2025.

