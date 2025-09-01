Putin: „Nu atacul Rusiei a provocat criza, ci lovitura de stat din 2014”

Putin a susținut că actuala criză ucraineană a fost provocată de Occident, care ar fi sprijinit schimbarea de putere din Kiev în urmă cu un deceniu.

„Acestă criză nu a apărut ca urmare a atacului Rusiei asupra Ucrainei, ci în urma loviturii de stat, care a fost susținută și provocată de Occident. Apoi au urmat încercări de a suprima prin forță regiunile și oamenii care nu au acceptat și nu au sprijinit acea schimbare de putere”, a declarat Putin.

El a mai spus că răspunsul violent al autorităților de la Kiev din acea perioadă a alimentat nemulțumirile și a dus la escaladarea conflictului.

NATO, o altă cauză invocată de liderul de la Kremlin

Președintele Rusiei a subliniat că încercările repetate ale Occidentului de a atrage Ucraina în NATO au fost un alt factor major care ar fi contribuit la izbucnirea războiului.

„După lovitura de stat din 2014 a fost eliminată conducerea politică a Ucrainei care nu era de acord cu aderarea țării la NATO”, a spus Putin, potrivit agenției TASS.

În opinia sa, acest lucru a creat tensiuni și a amplificat confruntarea dintre Moscova și Kiev. Mai mult, rușii Rușii susțin că NATO luptă deja în Ucraina.

Condiția lui Putin pentru a opri războiul: „Trebuie eliminate cauzele”

Putin a insistat că Rusia nu va opri conflictul atâta timp cât „cauzele reale” nu sunt rezolvate. În viziunea sa, doar o soluție care să îndepărteze ceea ce el numește „primii factori declanșatori” poate garanta o pace durabilă.

„Este nevoie să fie eliminate cauzele profunde ale crizei, pentru ca reglementarea ucraineană să fie stabilă și pe termen lung”, a mai spus el.

Războiul din Ucraina continuă de peste trei ani, iar viitorul țării rămâne incert. Pierderile de vieți omenești și distrugerile sunt uriașe. Kievul și statele occidentale acuză Moscova de agresiune și invazie neprovocată, în timp ce Rusia își justifică acțiunile prin argumente legate de securitate și de influența NATO în regiune. În timp ce negocierile diplomatice pentru încetarea conflictului sunt în desfășurare, multe întrebări rămân fără răspuns și tot mai mulți experți analizează aspectele cheie ale situației actuale și perspectivele de viitor.

