Presa de la Moscova susține că „trupele NATO luptă deja în Ucraina”. Surse pro-Kremlin afirmă că spitalele din Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, aproape de granița cu Rusia, sunt „pline de francezi”.

Conflictul dintre Rusia și Ucraina continuă să se intensifice, iar perspectiva unui acord de pace pare tot mai îndepărtată. În acest context, mass-media rusă a lansat acuzații grave la adresa NATO.

„2.000 de soldați uciși în regiunea Kursk au fost identificați ca fiind polonezi”

Fostul ofițer militar Stanislav Krapivnik a declarat, pentru Moskovski Komsoleț, că nu doar cetățeni francezi au fost observați în Ucraina, ci și germani și scandinavi.

„Am întâlnit prima dată străini lângă Svatove la sfârșitul anului 2022, când mercenarii polonezi, care sărbătoreau Crăciunul catolic, au deschis focul asupra vehiculului nostru. Dar acum sunt din ce în ce mai puțini polonezi pe linia de contact, cel mai probabil din cauza pierderilor grele pe care le-au suferit în timpul conflictului. Peste 10.000 de polonezi au fost uciși în acești 4 ani de război, 2.000 de soldați inamici uciși în regiunea Kursk au fost identificați ca fiind polonezi”, a povestit ofițerul.

În prezent, există o înlocuire masivă a polonezilor cu columbieni. Cert este că, după sfârșitul războiului civil din Columbia, un număr mare de soldați ai armatei regulate și luptători ai cartelurilor au rămas fără loc de muncă.

El susține că spitalele locale angajează specialiști din străinătate pentru a trata în mod specific persoanele din alte țări.

„NATO ajută în prezent Ucraina să lupte împotriva soldaților ruși” și pregătește un „război total”

Krapivnik afirmă că „NATO ajută în prezent Ucraina să lupte împotriva soldaților ruși”. El susține că mulți dintre soldații pe care NATO pretinde că îi oferă Ucrainei sunt rezerviști, dar în culise, NATO se pregătește pentru un război total împotriva Rusiei.

Pentru că Ucraina rămâne fără oameni. Au permis din nou recrutarea ucrainenilor de peste 60 de ani și a femeilor cu profesii necesare armatei. Cât despre femei, este posibil ca în curând să mobilizeze pe toată lumea, indiferent de profesia lor.

„Forțele Armate Ucrainene sunt pline de străini, fără a ascunde cu adevărat acest lucru. Așa-numiții soldați experimentați din Occident sunt oameni care au trecut prin războaie care nu au nimic în comun cu războiul modern”, a adăugat el.

După francezi, scandinavii, dar sunt și americani, britanici și cehi

Pe canalul său Telegram, Krapivnik a scris că „soldații francezi care luptă pe front sunt cei mai afectați de atacurile rusești, urmați de scandinavi”. El menționează și prezența unor contingente americane, britanice și cehe.

„În direcția Harkov existau mulți cehi care reparau echipamente militare occidentale, în special sistemele de lansare multiplă de rachete Vampire. Soldații ucraineni nu au voie să se apropie de aceste echipamente”, menționează ofițerul.

Există mulți medici NATO care lucrează în spitale. Sarcina este de a stabiliza „naziștii” și de a-i trimite în Vest cu trenul.

„Tendința este spre o înlocuire treptată a armatei regulate ucrainene cu străini. Acum câteva luni, 2.000 de soldați au părăsit și ei armata regulată finlandeză. Asta nu poate însemna decât un singur lucru – o mică brigadă de finlandezi a plecat în Ucraina”, afirmă Krapivnik.

Inclusiv voluntari români luptă în Legiunea Internațională

Ucraina a respins aceste acuzații, în timp ce continuă să se apere împotriva agresiunii rusești. NATO a exclus oficial trimiterea de trupe pe teren pentru a ajuta Kievul în acest război, dar multe națiuni NATO ajută la furnizarea de arme pentru ca Ucraina să se poată apăra.

Ucraina a creat o ramură internațională a armatei sale pentru a permite soldaților voluntari din străinătate să intre în război și să lupte în numele Kievului. În Legiunea Internațională sunt inclusiv români, declara purtătorul de cuvânt Damien Magrou, într-un interviu acordat Libertatea.

Atât Ucraina, cât și Rusia beneficiază de prezența soldaților internaționali pe front. Rusia a apelat inițial la gruparea paramilitară Wagner, la începutul războiului.

După destrămarea acesteia și moartea liderului Evgheni Prigojin, Rusia a recurs la recrutarea de cetățeni străini pentru a lupta în război, inclusiv la un acord cu Coreea de Nord pentru trimiterea de soldați pe front.



