Situația pe front

Pe teren, forțele ruse înregistrează progrese lente și dureroase în estul Ucrainei. În aer, Rusia continuă bombardamentele asupra orașelor ucrainene, provocând victime în rândul civililor. În același timp, capacitatea Ucrainei de a lovi cu drone la distanță mare crește, afectând infrastructura rusă.

Potrivit lui John E. Herbst, fost ambasador american în Ucraina, „Putin consideră că poate cuceri mai mult teritoriu, dar nu ia în calcul campania aeriană tot mai intensă a Ucrainei”.

Stadiul negocierilor diplomatice

Eforturile diplomatice s-au intensificat recent, însă nu există dovezi clare că Rusia ar fi dispusă să facă concesii majore. Moscova respinge ideea unui armistițiu și continuă bombardamentele asupra Ucrainei.

„Putin a respins în mod constant întâlnirile cu Zelenski de ani de zile și, fără presiunea sancțiunilor, nu are niciun motiv să-și schimbe poziția”, afirmă John E. Herbst.

Impactul războiului prelungit asupra rușilor

Războiul a dus la intensificarea represiunii și cenzurii în Rusia. Peste 20.000 de persoane au fost arestate pentru critici la adresa războiului. Aproximativ 1,3 milioane de ruși au părăsit țara.

„Represiunea intensificată a Rusiei și valul de decese misterioase ale unor oficiali de rang înalt au instaurat un climat de teamă atât în rândul elitei, cât și în rândul publicului”, notează Brian Whitmore, cercetător la Consiliul Atlantic.

Starea economiei Rusiei

Economia rusă se confruntă cu probleme pe termen lung din cauza cheltuielilor militare crescute și a sancțiunilor occidentale. Inflația și dobânzile rămân ridicate.

„Indiferent de consecințele pe termen mediu asupra inflației, Moscova poate vinde întotdeauna active nelichide pe care le controlează și mobiliza peste 200 de miliarde de dolari din rezervele băncii centrale care nu sunt blocate de sancțiunile occidentale”, explică Charles Lichfield de la Centrul GeoEconomic.

Cum arată viitorul economiei ruse

Economia Rusiei a făcut față sancțiunilor inițiale prin măsuri stricte ale Băncii Centrale și prin veniturile record din petrol, care au compensat scăderea exporturilor de gaz. Pe termen lung însă, costurile războiului, inflația ridicată și dependența sectoarelor de industria militară scot la iveală vulnerabilitatea reală a economiei.

Pentru 2025, FMI anticipează o scădere a excedentului de cont curent la 1,6% din PIB, influențată de scăderea prețurilor petrolului și încetinirea economiei globale. Poziția investițională internațională netă a Rusiei a atins 43,6% din PIB în 2024, cu 2 puncte procentuale peste nivelul anului precedent, indicând un echilibru financiar extern stabil.

Doi factori principali contribuie la această încetinire:

Realocarea masivă a resurselor către efortul de război, în detrimentul sectoarelor civile productive. Potrivit Centrului pentru Analiză Macroeconomică și Previziuni pe Termen Scurt (CMASF), producția economică civilă s-a contractat cu 0,8% pe lună în primul trimestru al anului 2025.

Scăderea veniturilor din petrol și gaze. Prețurile petrolului au scăzut, iar exporturile de gaze către Europa s-au redus semnificativ. Ministerul de Finanțe al Rusiei și-a revizuit în jos previziunile pentru veniturile din petrol și gaze cu 2,6 trilioane de ruble pentru 2025.

Impactul asupra Ucrainei

Economia Ucrainei se confruntă cu dificultăți majore din cauza războiului. Creșterea economică a încetinit, iar inflația rămâne ridicată.

„Din păcate, până la un armistițiu, Ucraina este prinsă într-o traiectorie economică care nu îi oferă prea mult spațiu pentru a schimba paradigma pentru a crea o creștere dinamică”, afirmă Brian Mefford, expert în relații guvernamentale.

Dorința Ucrainei de pace

Majoritatea ucrainenilor sunt epuizați și doresc pacea, dar resping ideea cedării oficiale de teritorii Rusiei.

„Ucrainenii consideră războiul actual ca o luptă existențială pentru supraviețuirea națională. Ei cred că Putin intenționează să șteargă statalitatea și identitatea națională ucraineană”, explică Peter Dickinson, editor la UkraineAlert.

Revendicările teritoriale ale Rusiei

Rusia dorește să obțină controlul asupra întregilor regiuni Luhansk și Donețk, inclusiv teritoriile aflate în prezent sub controlul Kievului.

„Dacă Ucraina ar ceda acest teritoriu Rusiei, ar fi mult mai ușor pentru Putin să cucerească restul Ucrainei în viitor”, avertizează John E. Herbst.

Va recunoaște Ucraina și Occidentul teritoriile ca fiind ale Rusiei?

Există o diferență majoră între a recunoaște faptul că Rusia ocupă teritoriu ucrainean și a accepta oficial acel teritoriu ca parte legitimă a Rusiei. Prima variantă ar putea permite o pace durabilă prin stabilirea unei linii de demarcație, în timp ce a doua ar însemna validarea agresiunii și încălcarea deceniilor de politică externă americană. Diplomații trebuie să găsească formularea care să ducă la soluția dorită.

Garanții de securitate pentru Ucraina

Experții consideră că cele mai eficiente garanții de securitate pentru Ucraina ar fi aderarea la NATO, însă acest lucru a fost exclus de administrația Trump.

„Substanța garanțiilor de securitate ar trebui să înceapă cu un flux constant de echipamente militare occidentale și de altă natură, plus cooperare industrială în domeniul apărării pentru a permite ucrainenilor să se apere singuri”, propune Daniel Fried, fost asistent al secretarului de stat american pentru Europa.

Perspectivele aderării NATO

Șansele Ucrainei de a adera la NATO în viitorul apropiat sunt minime. Rusia se opune ferm și nici SUA nu este încântată.

Aderarea la UE

În ceea ce privește UE, Ucraina a făcut progrese în reforme, dar mai sunt multe obstacole de depășit.

„Provocarea reală va fi în susținerea voinței politice în Ucraina și în întreaga Europă pentru a continua reformele tehnocratice necesare și pentru a menține presiunea asupra Ungariei și a altora pentru a aduce Ucraina mai aproape de aderarea la bloc”, explică Jörn Fleck, director la Centrul pentru Europa al Consiliului Atlantic.

Europa și posibilitatea de trupe trimise în Ucraina

Deși peste treizeci de state fac parte din „Coaliția celor dispuși”, doar câteva au anunțat public trimiterea de trupe pentru a susține o eventuală pace în Ucraina. Premierul britanic Keir Starmer s-a arătat cel mai deschis, în timp ce lideri precum Emmanuel Macron, Olaf Scholz sau Giorgia Meloni rămân extrem de prudenți, iar Polonia a respins clar ideea unei forțe de reasigurare.

Reticența vine din două motive majore: capacitățile militare reduse și incertitudinea legată de sprijinul american.

Donald Trump, președintele Statelor Unite, se află în discuții cu aliații europeni pentru a permite contractorilor înarmați să ajute la construirea fortificațiilor în Ucraina, potrivit unui articol publicat de The Telegraph. Acest plan ar putea face parte dintr-o strategie de pace pe termen lung pentru țara afectată de război.

Sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei

Experții consideră că sancționarea exporturilor de petrol ale Rusiei ar putea forța Moscova să negocieze.

„Sancționarea petrolului rusesc, similar cu abordarea pe care Statele Unite au avut-o față de Iran, va perturba imediat veniturile Moscovei din petrol”, afirmă Kimberly Donovan, fost oficial al Trezoreriei SUA.

Copiii ucraineni deportați în Rusia

Peste 19.000 de copii ucraineni au fost deportați în Rusia sau în teritoriile ocupate, potrivit guvernului ucrainean. Experții estimează că numărul real ar putea depăși 35.000.

„Transferul forțat al copiilor este un obstacol central în calea oricărui aranjament de securitate post-război credibil pentru Ucraina”, subliniază Kristina Hook, expert în gestionarea conflictelor.

Perspectivele pentru tragerea la răspundere a liderilor ruși

Au fost deja emise mandate de arestare pentru lideri ruși, inclusiv Putin, de către Curtea Penală Internațională. Însă aducerea lor în fața justiției rămâne dificilă.

„Deși arestarea liderilor ar fi un regres pentru eforturile de justiție, acestea nu ar împiedica în totalitate orice tragere la răspundere”, explică Celeste Kmiotek, avocat la Proiectul de Litigii Strategice al Consiliului Atlantic.

Poziția Chinei

China nu dorește ca Rusia să piardă războiul și este dispusă să suporte costuri semnificative pentru a preveni acest lucru.

„Beijingul nu numai că a sprijinit retoric Moscova, dar a oferit și asistență materială semnificativă, posibil decisivă, bazei industriale de apărare rusești”, notează Joseph Webster, expert în relațiile China-Rusia.

Perspectiva statelor baltice

Țările baltice consideră că diplomația fără presiune reală asupra Rusiei nu duce nicăieri. Ele insistă că garanțiile de securitate americane pentru Ucraina sunt cruciale.

„Din perspectiva baltică, aceasta este o schemă familiară pe care Rusia a folosit-o înainte, transformând diplomația într-o acoperire pentru escaladare”, explică Justina Budginaite-Froehly, fost oficial la Ministerul Apărării din Lituania.

Rolul Congresului SUA

Congresul ar putea utiliza influența sa pentru a îndemna administrația să ofere Ucrainei armele necesare, menținând în același timp stocurile americane.

„Europa trimite sisteme Patriot și active rusești nu numai că ar fi o modalitate eficientă de a ajuta Ucraina să obțină asistența de securitate de care are nevoie. Ar servi și ca un mesaj puternic de descurajare pentru Putin”, afirmă Leslie Shedd, fost director de comunicare al Comitetului pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanților.

Perspectivele pentru noi alegeri în Ucraina

Experții consideră că organizarea de alegeri în Ucraina este o chestiune de „când”, nu de „dacă”. Adaptarea sistemului electoral la condițiile de război este posibilă prin digitalizare.

„Ingeniozitatea inspiratoare a ucrainenilor care se adaptează în fiecare zi pe câmpul de luptă pentru a rezista avansului rusesc poate fi cu siguranță aplicată în sfera alegerilor. Este doar o chestiune de voință politică”, concluzionează experții.

Alegeri în Ucraina: inevitabile, dar complicate

Protestele masive din iulie, generate de încercarea guvernului de a limita independența Biroului Național Anticorupție, au arătat că alegerile sunt o chestiune de „când”, nu de „dacă”. În timp ce legea marțială le interzice, votul rămâne singura supapă legitimă pentru frustrarea publică și o cale de a evita violențele și diviziunile interne.

Ucraina nu a mai organizat alegeri din 2020, iar războiul riscă să prelungească această pauză democratică la un nivel fără precedent. Excluderea completă a alegerilor ar putea submina unitatea internă și sprijinul internațional, oferind Rusiei șansa de a câștiga ceea ce nu poate obține pe câmpul de luptă.

