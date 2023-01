„Uitarea lecţiilor istoriei duce la repetarea unor tragedii îngrozitoare. Dovada o reprezintă crimele împotriva civililor, epurarea etnică şi acţiunile punitive organizate de neonaziştii din Ucraina”, a susţinut Putin, citat într-un comunicat de presă.

„Tocmai împotriva acestui rău militarii noştri luptă cu curaj” în Ucraina, a adăugat liderul rus.

Pentru a justifica invazia rusă în Ucraina, Putin a denunţat în numeroase rânduri „genocidul” comis asupra populaţiilor rusofone din estul Ucrainei şi a calificat regimul preşedintelui Volodimir Zelenski, care este evreu, drept unul „neonazist”.

„Orice încercare de revizuire a contribuţiei ţării noastre la Marea Victorie (din cel de-al Doilea Război Mondial) nu face de fapt decât să justifice crimele nazismului, să deschidă calea renaşterii ideologiei sale ucigaşe”, a transmis Putin, în comunicatul publicat de Kremlin.

Şeful statului rus a deplâns totodată „milioanele de victime nevinovate – evrei, reprezentanţi ai altor naţionalităţi – care au fost ucise, torturate, care au murit de foame sau de boli” în timpul Holocaustului.

Fapt cu totul excepţional, din cauza conflictului din Ucraina – potrivit Varşoviei -, reprezentanţii Rusiei nu au fost invitaţi în acest an să ia parte la marcarea a 78 de ani de la eliberarea lagărului de exterminare Auschwitz-Birkenau, din sudul Poloniei.

Până acum, Rusia participase la toate ceremoniile de acest fel care se desfăşoară în fiecare an pe 27 ianuarie.

În ajun, Putin a avut o întrevedere cu rabinul-şef al Rusiei, Berel Lazar, şi cu preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din Rusia, Aleksandr Borodoi. Cu acest prilej, Putin avertizase că nicio crimă comisă de nazişti nu se prescrie şi că ţara sa face tot posibilul ca aceste crime să nu se repete, relatează agenția spaniolă de știri EFE.

On the eve of Holocaust Remembrance Day, Vladimir Putin met with Chief Rabbi of Russia Berl Lazar and President of the Federation of Jewish Communities Alexander Boroda. USSR Red Army soldiers from the 322nd Rifle Division Liberated Auschwitz on 27 January 1945. pic.twitter.com/B4VZkuNfaa