Incidente recente cu Rusia în Europa

În opinia lui Kellogg, Putin „în adâncul inimii sale își dă seama că nu poate câștiga asta”. El a adăugat: „Este o luptă imposibil de câștigat pentru el, pe termen lung. Nu se va întâmpla.”

Referitor la incidentele recente cu Rusia în spațiul aerian european, Kellogg pare să susțină ideea de a acționa împotriva dronelor sau avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian NATO. El a explicat: „Având în vedere modul în care reacționezi la așa ceva, dintr-un context militar, aș spune că uneori ridici ceea ce se numește nivelul de risc pentru a face asta.”

Kellogg a dat exemplul din 2015, când Turcia a doborât un avion de vânătoare rusesc care i-a încălcat spațiul aerian. El a subliniat gravitatea situației, spunând: „Uite, e o treabă serioasă. Cei dintre voi care stați în uniformă în această cameră, știți asta.”

Strategie pentru rezolvarea conflictului

Întrebat despre posibilitatea unei întâlniri trilaterale între Zelenski, Putin și Trump, Kellogg a sugerat că Ucraina face progrese în această direcție prin „atacarea rafinăriilor, care și-au redus producția de petrol cu ​​20%”.

El a subliniat importanța sancțiunilor economice: „Lucrăm pentru ca oamenii să nu cumpere… să impună sancțiuni secundare… pentru a-și cumpăra petrolul. Din păcate, unii din Europa încă îl cumpără.”

Kellogg consideră că Rusia „este un petrostat și, dacă le elimini petrodolarii, au o problemă enormă”.

