După încălcări fără precedent ale spațiului aerian european în această lună, miniștrii apărării din statele membre UE de pe flancul estic al blocului au avansat inițiativa unui „zid de drone” pentru a îmbunătăți securitatea și a răspunde amenințării în evoluție.

Scopul final al Kremlinului

Conform unei surse oficiale europene de rang înalt, familiarizată cu deliberările privind tacticile Rusiei, obiectivul final al Kremlinului este de a paraliza capacitatea guvernelor europene de a reacționa rapid și de a perturba stabilitatea socială.

„Rusia testează UE și NATO – iar răspunsul nostru trebuie să fie ferm, unit și imediat”, a declarat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, reporterilor la Helsinki vineri, după discuția cu miniștrii. El a adăugat că o parte semnificativă a sistemului de apărare ar putea fi implementată în termen de un an.

Ofensiva hibridă a Rusiei

Eforturile blocului european – alături de o nouă inițiativă NATO de consolidare a protecției aeriene – evidențiază campania pe mai multe fronturi a Kremlinului, care variază de la o ofensivă stagnată în estul Ucrainei la incursiuni cu drone și avioane de vânătoare în spațiul aerian NATO și operațiuni cibernetice menite să influențeze alegerile din Moldova.

Această ofensivă hibridă are loc într-un moment vulnerabil pentru Europa, care se confruntă cu retragerea SUA sub președintele Trump, încurajând Moscova să testeze pregătirea continentului de a rezista unui adversar mai asertiv la est, în timp ce Putin caută să reafirme influența geopolitică a Rusiei.

Activitățile Rusiei reprezintă un efort concertat de a testa reacția la o serie de metode de sabotaj împotriva NATO, precum și de a dezvolta capacitatea de a conduce un atac suficient de mare pentru a paraliza Europa, potrivit oficialului de rang înalt citat de Bloomberg.

Eforturile Rusiei din această lună

Eforturile Rusiei din această lună s-au extins mult dincolo de câmpul de luptă din Ucraina, unde războiul său este în al patrulea an, incluzând:

Un roi de drone în Polonia

Avioane de vânătoare deasupra Estoniei

Posibile drone în Danemarca

Intervenția în Moldova înaintea alegerilor de duminică

Reacții divizate în Europa

Reacțiile disonante ale liderilor europeni au evidențiat diviziunile și incertitudinea din cadrul NATO, aliații având dificultăți în coordonarea unui răspuns.

Liderii NATO au acuzat săptămâna aceasta Moscova că desfășoară provocări intenționate pentru a evalua răspunsul alianței, determinând avertismente din partea oficialilor europeni că guvernele sunt pregătite să răspundă doborând avioanele de vânătoare rusești.

Întrebat despre aceste avertismente, raportate de Bloomberg, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns: „Nici măcar nu vreau să vorbesc despre asta, pentru că este o declarație foarte iresponsabilă”, potrivit agenției de știri de stat Tass.

Incidente cu drone în Danemarca

O serie de observații ale unor drone în Danemarca, care au perturbat traficul aerian în această săptămână, au avut loc înaintea reuniunilor la nivel înalt ale liderilor europeni de la Copenhaga din 1-2 octombrie, pentru a discuta despre securitate și apărare.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a avertizat publicul să se pregătească pentru mai multe atacuri hibride și a indicat Rusia ca fiind principala amenințare de securitate a Europei, după a treia observație suspectă a unei drone în această săptămână.

Autoritățile din țara nordică nu au concluzionat cine se află în spatele mai multor incidente cu drone din ultimele zile, dar Rusia rămâne principalul adversar al Europei, căutând să destabilizeze continentul, a declarat Frederiksen într-un discurs video joi.

Reacția NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a calificat incursiunile din Danemarca drept «foarte îngrijorătoare», contrastându-le cu încălcările convenționale ale spațiului aerian cu aeronave pilotate.

„Când vine vorba de avioane de vânătoare, asta nu este nou”, a declarat Rutte pentru Bloomberg Television la New York. „Este rău, ar trebui să înceteze, dar piloții noștri știu ce să facă și, dacă este necesar, pot face ultimul lucru”.

Forțe neconvenționale în Moldova

Forțe neconvenționale sunt, de asemenea, la lucru în Moldova, o fostă republică sovietică situată între Ucraina și România, care își va testa ambițiile de aderare la UE în timpul alegerilor parlamentare de duminică. Rusia a elaborat un plan pentru a perturba parcursul Moldovei către UE prin consolidarea forțelor pro-Kremlin din țară.

Aceste planuri, coordonate direct de Kremlin, implică recrutarea moldovenilor din străinătate pentru a vota, orchestrarea unor proteste perturbatoare și o campanie amplă de dezinformare pe rețelele sociale, conform documentelor examinate de Bloomberg.

În timp ce președintele Maia Sandu se luptă să-și mențină majoritatea pro-UE în parlament, prim-ministrul Dorin Recean a declarat mai devreme în această săptămână că autoritățile din Chișinău au reținut zeci de suspecți pentru tentative de a provoca violențe.

Instituțiile moldovenești au fost ținta a peste 1.000 de atacuri cibernetice în acest an, în timp ce oficialii au acționat pentru a șterge aproximativ 100.000 de conturi false de TikTok care răspândeau dezinformare, a spus el.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a menționat special țara în discursul său la Națiunile Unite din această săptămână, avertizând că „Europa nu își poate permite să piardă Moldova”. Liderul din timp de război a evaluat, de asemenea, desfășurarea dronelor ca pe o modalitate de a testa apărarea aeriană și expertiza militară.

„El nu va aștepta sfârșitul războiului din Ucraina”, a declarat Zelenski reporterilor mai târziu, referindu-se la Putin. „Va încerca să găsească puncte slabe în Europa, în țările NATO – va încerca să facă asta”.

Tactici de sabotaj

Sabotajul este o tactică pe care armata lui Putin o folosește în războiul convențional. Comandantul militar de top al Ucrainei a declarat că Rusia se bazează din ce în ce mai mult pe un număr mic de grupuri de atac pentru a străpunge pozițiile pe front, în timp ce ofensiva sa de vară se luptă să facă mai multe progrese.

Oleksandr Syrskyi a declarat că Moscova a concentrat peste 700.000 de trupe de-a lungul liniei frontului de 1.250 de kilometri. Nereușind să facă mai multe progrese, armata a trecut la o tactică a „o mie de tăieturi” – folosind un număr mare de unități de până la șase militari simultan pentru a ataca, a declarat Syrskyi reporterilor.

Pentru Janis Kazocins, fost șef al serviciilor de informații letone și ofițer militar britanic, Occidentul ar avea o poziție mai bună dacă guvernele ar adopta unele dintre tehnicile perturbatoare folosite de Moscova.

„Dacă stai acolo și încerci să fii defensiv, desigur că nu va funcționa”, a declarat Kazocins într-un interviu. „Dar dacă, pe de altă parte, faci puțină răutate proprie și nu există atribuire, atunci este un factor de descurajare puternic”.

