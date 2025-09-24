Acste declarații vin după schimbarea de ton a lui Trump privind conflictul, acesta afirmând, după o întâlnire cu Volodimir Zelenski, că „Ucraina este capabilă să lupte și să recucerească întreaga țară”.

„Președintele a arătat o răbdare extraordinară prin faptul că nu a introdus încă sancțiuni suplimentare, sperând în obținerea unor progrese. Președintele este un om foarte răbdător. Este foarte dedicat păcii, dar răbdarea lui nu este infinită”, a spus Rubio în cadrul unei reuniuni ministeriale a Consiliului de Securitate al ONU pe tema Ucrainei.

Secretarul american de stat a subliniat că Trump are autoritatea de a furniza Ucrainei atât armament defensiv, cât și ofensiv, dar a reiterat că Washingtonul urmărește în continuare o soluție negociată: „Acest război se va încheia la masa negocierilor”.

Comentariile vin la o lună după ce Trump s-a întâlnit în Alaska cu Vladimir Putin, promițând să faciliteze o întâlnire directă între Kiev și Moscova.

Procesul s-a blocat după ce Putin l-a invitat pe Zelenski la Moscova – invitație respinsă de liderul ucrainean, care a insistat că negocierile pe teritoriul rus sunt „imposibile” cât timp Ucraina este sub atacuri cu rachete. Zelenski s-a declarat însă dispus să se întâlnească cu Putin pe teren neutru, propunere ignorată de Kremlin.

Trump a condiționat noi sancțiuni împotriva Moscovei de măsuri mai ferme din partea Europei, criticând UE pentru continuarea importurilor de energie rusească.

În august, Washingtonul a impus tarife asupra Indiei, unul dintre principalii cumpărători de petrol rusesc, deși New Delhi a declarat că va menține achizițiile.

Pe 23 septembrie, Trump a anunțat că SUA „vor continua să furnizeze arme NATO, pentru ca NATO să decidă cum să le utilizeze”, confirmând că administrația sa a început livrările către Kiev în cadrul unui nou acord susținut de Alianță.

Pachetul inițial, aprobat pe 16 septembrie, include sisteme Patriot și HIMARS.

