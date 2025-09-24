Trump și-a schimbat din nou poziția pe tema războiului din Ucraina

Donald Trump consideră că nu este imposibil ca Ucraina să-și recupereze teritoriul pierdut în urma războiului cu Rusia dacă va avea sprijinul Uniunii Europene.

„După ce am ajuns să cunosc și să înțeleg pe deplin situația militară și economică dintre Ucraina și Rusia și după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să-și recucerească întregul teritoriu, la granițele inițiale”, a precizat marți, 23 septembrie, Donald Trump, pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Președintele Statelor Unite și-a schimbat, din nou, radical poziția pe tema războiului din Ucraina. Declarațiile lui Trump au fost făcute după ce s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

„Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele inițiale de unde a început acest război reprezintă o opțiune. De ce nu? Rusia luptă fără scop de trei an și jumătate într-un război pe care o putere militară adevărată l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână. Asta nu face din Rusia o putere distinsă”, a adăugat el.

Probleme economice mari pentru Rusia

Trump mai spune că Rusia arată „tot mai mult ca un «tigru de hârtie»” și a remarcat că Rusia are dificultăți economice uriașe.

„Când oamenii care locuiesc la Moscova și în toate marile orașe și regiuni din Rusia află că e aproape imposibil pentru ei să mai cumpere benzină din cauza cozilor lungi care se formează, dar și toate celelalte lucruri care se întâmplă în economia lor de război, când majoritatea banilor lor se cheltuiesc pe lupta împotriva Ucrainei, țară cu un spirit extraordinar și care doar devine mai bună. Ucraina poate că va reuși să-și recupereze teritoriul în forma inițială și, cine știe, poate și mai mult de atât!”, a afirmat Trump.

SUA va continua să furnizeze arme pentru NATO

Președintele SUA consideră că acum este momentul ca Ucraina să acționeze.

„Putin și Rusia se confruntă cu mari probleme economice, iar acum este momentul ca Ucraina să acționeze. În orice caz, le urez ambelor țări tot binele. Vom continua să furnizăm arme NATO, pentru ca NATO să facă ce vrea cu ele. Mult succes tuturor!”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.

