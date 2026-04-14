Radu Jude despre „Jurnalul unei cameriste”: o reinterpretare originală și o poveste despre migrație și identitate

Radu Jude explică unicitatea filmului său: „Noul meu film, Le Journal d»une femme de chambre (Jurnalul unei cameriste), nu este nici o adaptare a romanului omonim a lui Octave Mirbeau, nici un remake al vreunuia din filmele care adaptează cartea. Este mai degrabă o variațiune în jurul unora din temele cărții – iar povestea se concentrează pe viața unei tinere femei din România care lucrează pentru o familie din Bordeaux.” Pelicula explorează teme precum migrația, sărăcia și raportul dintre Est și Vest, totul într-o formă „gândită special doar pentru acest film”, a adăugat cineastul.

Distribuția îi include pe Ana Dumitrașcu, Vincent Macaigne, Mélanie Thierry, Amélie Prévot, Louve Proust, Louen Bouteiller, Ilinca Manolache și Sofia Ioana Dragoman. Imaginea a fost realizată de Marius Panduru (RSC), iar montajul de Cătălin Cristuțiu. Alexandru Bogdan este producătorul principal, iar Vlad Rădulescu coproducător.

Reacții și echipa filmului: susținere pentru un cinema curajos și un nou pas important pentru Radu Jude

„Jurnalul unei cameriste este exact tipul de cinema pe care vrem să-l susținem: radical în formă, lucid în observație și ancorat într-o realitate incomodă. Selecția la Quinzaine des Cinéastes confirmă relevanța acestui demers artistic și demonstrează că astfel de proiecte își găsesc locul în dialogul internațional”, a declarat Vlad Rădulescu, reprezentant al casei de producție Avanpost.

Filmul este o coproducție SBS și Avanpost, realizată cu sprijinul BRD – Groupe Société Générale și iSTYLE România. Lansarea în cinematografele românești este programată pentru acest an, fiind distribuit de Independența Film.

Radu Jude este unul dintre cei mai apreciați regizori români contemporani, având în palmares trofee importante precum Ursul de Argint pentru «Aferim!» (2015) și Ursul de Aur pentru «Babardeală cu bucluc sau porno balamuc» (2021). De-a lungul carierei, filmele sale au fost selectate în competiții prestigioase la Berlin, Karlovy Vary, Locarno și Veneția. În acest an, Jude a mai prezentat documentarul „Plan contraplan” la Berlinală, realizat împreună cu istoricul Adrian Cioflâncă.

