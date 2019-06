Roxana Mihalache, logodnica lui Radu Mazăre, spune că nu vor fi pregătiri speciale pentru acest eveniment.

„Am depus documentaţia, am făcut toată procedura, aşteptăm să se oficieze căsătoria. A rămas pe 10. Nu avem ce pregătiri să facem, o să fie o căsătorie simplă şi atâta tot. Nu avem meniu, nu avem nimic, o să fie pur şi simplu o căsătorie simplă. Astea sunt condiţiile. Va participa familia”, a precizat Roxana Mihalache, conform Mediafax .

Partenera fostului primar al Constanței a precizat că îl va vizita sâmbătă pe Radu Mazăre pe Penitenciarul Rahova, unde acesta este încarcerat.

„Nu îi voi duce nimic (lui Radu Mazăre -n.r.) pentru că încă nu are dreptul la pachet. Normal o să am o rochie, acum nu o să fie o rochie specială. Cum am mai spus, nu este importantă rochia, inelul, meniul, va fi o casătorie simplă. Suntem nişte oameni normali, ca toţi oamenii care fac o căsătorie , atâta tot. Chiar dacă e Radu Mazăre, e o persoană normală, ca toţi ceilalţi. Eu îmi doresc să fim împreună, atâta tot”, a afirmat Roxana Mihalache, conform sursei citate.