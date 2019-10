De Dragoș Tănase,

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) acuză mai multe posibile interese în spatele atacurilor care au loc în mod concentrat în ultima perioadă, dar și pe parcurusl ultimilor ani.

Multe interese pot sta în spatele atacurilor continue împotriva sistemului de urgență și a salvatorilor, dar și împotriva conducerii IGSU și a persoanei mele. Raed Arafat, pe Facebook (31 octombrie 2019):

„S-a încercat dărâmarea aviației de urgență din Romania, a aviației Ministerului Afacerilor Interne, respectiv a SMURD-ului, și a colaborării civil-militare, numai în ultimele patru-cinci săptămâni, perioadă în care a avut loc această tentativă”, a afirmat Raed Arafat în filmarea de astăzi, explicând în filmare și cum s-a întâmplat acst lucru.

Secretarul de stat are un mesaj și pentru cei ce acuză că nu s-a întâmplat nimic în ultimii 30 de ani, în sistemul de urgență.

Vă garantez că s-au făcut foarte multe, în ultimii ani. Raed Arafat:



„Poate singura noastră greșeală este că nu am arătat mai mult acest lucru, iar când am vorbit poate nu am explicat mai mult populației ceea ce am făcut. Poate o să comunicăm și o să explicăm mai des ce facem, ca să înțeleagă oamenii că într-adevăr ne pasă. Nu stăm aici să ne uităm la televizor sau pe pereți”, a adirmat el.

Nu este un sistem perfect, dar cu siguranță lucrăm pentru îmbunătățirea lui.

Raed Arafat:

Înregistrarea vine la aproximativ o săptămână după ce Raed Arafat a comentat, tot printr-o postarea video pe Facebook, imaginile realizate de ISU în noaptea tragediei de la Colectiv și nedifuzate până acum.

După publicarea de către Libertatea a celor 20 de minute și 40 de secunde filmate chiar de către subofițerul care a însoțit primul echipaj ISU București-Ilfov, ajuns la locul dezastrului de la Colectiv, și ascunse de superiorii lui, Arafat a invocat campania electorală ca pretext pentru amânarea unor explicații legate de acele imagini.

În noiembrie 2016, părinţii victimelor şi ai supravieţuitorilor au depus o plângere penală, la Parchetul General, acuzând de neglijenţă şi ucidere din culpă mai mulţi actori din sistemul medical şi din guvern, printre care Victor Ponta, Raed Arafat şi Nicolae Bănicioiu. Arafat a fost audiat în acest dosar în cursul zilei de marți.

