Recomandări pentru populație

„Au fost mobilizate motopompe, bărci și personal, din zona verde către zona roșie. Sfatul nostru către populație este să fie foarte atentă, să fie pregătită și să evite deplasările nenecesare în perioada codului roșu, dar și în zona codului portocaliu”, a declarat Raed Arafat.

Șeful DSU a încurajat cetățenii să fie vigilenți și să urmeze recomandările autorităților.

Rolul sistemului Ro-Alert

Arafat a subliniat și importanța sistemului Ro-Alert pentru transmiterea avertizărilor.

„Să fie atenți la recomandările care vin prin Ro-Alert. Cine are aplicația dezactivată să o reactiveze. Este esențial să primiți mesajele de avertizare în timp util”, a precizat șeful DSU.

El a adăugat că cetățenii ar trebui să se pregătească pentru eventualele întreruperi de curent electric, având la îndemână alimente de bază, apă, medicamente, o lanternă și un radio.

Zonele afectate de codul roșu de ploi torențiale

Meteorologii au emis avertizări de cod roșu, valabile de marți, ora 21.00, până joi, ora 15.00. Județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București vor fi afectate de ploi torențiale, descărcări electrice și cantități de apă de 80-100 l/mp, izolat 120-140 l/mp. Alte 14 județe din Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și Olteniei sunt sub cod portocaliu, iar alte zone sub cod galben.

Arafat a anunțat că locuitorii din zonele vizate de cod roșu vor primi avertizări Ro-Alert marți după-amiază.

De asemenea, școlile din mai multe județe, inclusiv din Capitală, au luat măsuri în contextul vremii nefavorabile și universitățile din București au anunțat că toate cursurile vor fi suspendate pe parcursul zilei de miercuri. În București, vremea va fi rece, cu ploi abundente și cer închis.