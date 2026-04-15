Rafinăria va porni în 45 de zile

Rafinăria va deveni operațională în aproximativ 45 de zile, conform declarațiilor oficiale. „E o veste extrem de importantă: am primit confirmarea oficială din partea Guvernului american pentru derogarea de la sancțiunile împotriva Lukoil, pentru ca România să repornească rafinăria Petrotel”, a declarat ministrul Ivan.

Reluarea activității rafinăriei Petrotel va avea un impact semnificativ asupra pieței interne de carburanți, contribuind la reducerea dependenței de importuri. „În 45 de zile, această rafinărie va putea să funcționeze din nou și să producă motorină, benzină și kerosen pentru România. E un pas în față extrem de important”, a adăugat oficialul.

Ministrul a subliniat că Petrotel va furniza 21% din necesarul de carburanți al țării, fiind un element-cheie pentru stabilizarea pieței. De asemenea, România devine a doua țară din lume, după Germania, care obține o astfel de derogare. „Sunt în momentul de față doar două țări la nivel mondial – Germania și acum România – care au reușit această performanță”, a explicat Ivan.

România va avea „prețuri mai mici decât în întreaga regiune”

Pe lângă reducerea importurilor, repornirea rafinăriei aduce și perspective mai bune pentru consumatori. „România e o țară care nu depinde atât de mult de importuri, care își va produce toată benzina pe care o consumă și peste 60% din motorină, dar și tot combustibilul din aviație de care avem nevoie. Vom avea prețuri mai mici decât în întreaga regiune”, a precizat ministrul.

Ivan a mai menționat că redeschiderea Petrotel urmează unei alte reușite recente: reluarea activității rafinăriei Petromidia Năvodari. „Faptul că am repornit rafinăria Petromidia Năvodari, dar și această nouă victorie cu repornirea Petrotel Lukoil e cel mai bun lucru care i se putea întâmpla României.”

„Niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România”

Ministrul a oferit asigurări că România va respecta și sancțiunile internaționale împotriva Rusiei. „Vreau să fiu foarte clar, niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România și niciun leu nu va ajunge în Rusia. Ne asigurăm că toate tranzacțiile vor fi clare și nu vor avea legătură cu Rusia”, a subliniat el în declarațiile pentru Antena 3.

