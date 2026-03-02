[libvideo id=”5644564″

Rafinăria, situată pe coasta estică a Arabiei Saudite, lângă Golful Persic, este una dintre cele mai mari din Orientul Mijlociu, având o capacitate de 550.000 de barili pe zi și servind ca punct de export esențial pentru țițeiul saudit. Potrivit sursei citate, rafinăria a fost închisă preventiv, iar situația este sub control.

Un incendiu a izbucnit la complexul Ras Tanura în urma atacului, conform rapoartelor media. Imaginile distribuite pe rețelele sociale au arătat impactul atacului, iar angajații Aramco au început evacuarea din facilități.

„Rafinăria a fost închisă ca măsură de precauție”, a declarat sursa.

Prețul petrolului Brent a crescut cu aproximativ 10% luni, reflectând îngrijorările pieței după atacul asupra Ras Tanura și valul de atacuri iraniene în Golf, notează Turkiye Today. Aceste atacuri au vizat huburi de transport cheie din Emiratele Arabe Unite și Oman, inclusiv Abu Dhabi, Dubai, Doha, Manama și portul comercial Duqm.

Iranul a extins atacurile în regiune, lovind ținte din Bahrain, Irak, Iordania, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. În plus, au fost vizate Israelul și mai multe baze americane din regiune, inclusiv din Qatar, Emiratele Arabe Unite și Bahrain.

Aceste evenimente vin în urma unui atac lansat de Statele Unite și Israel pe 28 februarie 2026, în care mai mulți lideri iranieni de rang înalt, inclusiv liderul suprem Ali Khamenei, au fost uciși. Atacul a declanșat o reacție dură din partea Iranului, escaladând tensiunile în regiunea Golfului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE