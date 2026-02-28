Imagini șocante cu o minge uriașă de foc

Dubai, Kuweit, Qatar și Israel se numără printre țările din regiunea Golfului care au fost atacate astăzi de Iran. Imagini șocante din Bahrain surprind o dronă kamikaze iraniană izbindu-se de un bloc turn de locuințe. O minge uriașă de foc poate fi văzută izbucnind în momentul în care drona lovește clădirea înaltă. Deocamdată, nu este clar dacă există victime.

Între timp, imagini cutremurătoare surprind momentul în care oamenii fug din calea resturilor de rachete care se prăbușesc pe o stradă aglomerată din Qatar.

Când resturile ating solul, izbucnește o explozie și un nor uriaș de fum negru se ridică în aer. Este doar una dintre multele lovituri dintr-un baraj de atacuri lansate după ce Iranul a avertizat că „nu are linii roșii”.

O altă explozie uriașă a zguduit o bază americană din Bahrain – imagini dramatice arată un nor imens de fum ridicându-se deasupra obiectivului militar, în timp ce bazele SUA din Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrain se află sub atacul Iranului.

S-a dezlănțuit haosul în Orientul Mijlociu

Haosul se dezlănțuie în Orientul Mijlociu după ce operațiunea americano-israeliană „Epic Fury” a lovit masiv Iranul în această dimineață.

Explozii au zguduit o bază navală americană din Bahrain, după ce Iranul a ripostat la atacurile SUA și ale Israelului lansând un baraj de rachete asupra Israelului. Fumul a fost văzut ridicându-se deasupra unei baze americane din Bahrain, în apropierea zonei rezidențiale Juffair, în timp ce regatul insular a declarat că un atac cu rachete a vizat sediul Flotei a 5-a a Marinei SUA.

O femeie care locuiește în apropierea bazei americane din Bahrain a declarat pentru The Sun că „întregul apartament s-a zguduit, iar ferestrele s-au spart în momentul în care racheta a lovit”.

„Știu că toate bazele militare americane din Bahrain au fost evacuate cu o zi înainte, deci nu se afla personal militar acolo. Dar nouă nu ne-a spus nimeni să evacuăm. Familia mea a părăsit acum cartierul”, a povestit femeia.

Atacurile, lansate sâmbătă dimineață

Israelul și SUA au atacat sâmbătă capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă în țară. Explozia, care a generat un nor dens de fum în centrul orașului, a fost confirmată de televiziunea de stat iraniană și a creat o stare de urgență care acum e valabilă pentru toată zona Orientului Mijlociu, relatează CNBC și Al Jazeera.

O rachetă iraniană a lovit în Dubai, lângă Burj Khalifa. Hotelurile luxoase din zonă sunt preferate de turiștii ruși. Infrastructura turistică din Dubai a devenit țintă în contextul tensiunilor regionale, după ce o rachetă lansată de Iran a lovit arhipelagul artificial Palm Jumeirah, relatează Antena 3 CNN. Imediat după explozie, un hotel de lux a luat foc.

Armata israeliană a lovit decisiv sâmbătă dimineață capitala Iranului, Teheran, și a pus la pământ palatul ayatollahului Ali Khamenei. Evenimentul este documentat de imagini din satelit Airbus Defence and Space, consultate de publicația New York Times, potrivit Antena 3 CNN.

Momentul în care o dronă iraniană intră într-un bloc turn din Bahrain
Elevi din Vrancea rămași blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite
28 feb.
Elevi din Vrancea rămași blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite
Carne mucegăită, legume stricate și echipamente uzate: controale ANPC la nivel național cu amenzi de peste 5.700.000 de lei
28 feb.
Carne mucegăită, legume stricate și echipamente uzate: controale ANPC la nivel național cu amenzi de peste 5.700.000 de lei
Motivul pentru care Andreea Bălan și Victor Cornea nu vor pleca în luna de miere după nuntă. „Avem multe de pus la punct"
28 feb.
Motivul pentru care Andreea Bălan și Victor Cornea nu vor pleca în luna de miere după nuntă. „Avem multe de pus la punct"
Ioana Tufaru și soțul ei s-au despărțit. Bărbatul a plecat de acasă. Cum a reacționat fiul lor, Luca. „Sunt multe lucruri la mijloc"
28 feb.
Ioana Tufaru și soțul ei s-au despărțit. Bărbatul a plecat de acasă. Cum a reacționat fiul lor, Luca. „Sunt multe lucruri la mijloc"
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
GSP.ro
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
GSP.ro
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
27 feb.
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților la două luni după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea și după amânările de la CCR
27 feb.
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților la două luni după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea și după amânările de la CCR
