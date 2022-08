De profesie contabil în statul Rajasthan, din nord-vestul Indiei, Rakesh Jhunjhunwala a început să investească în acțiuni în timp ce era la liceu și a condus o firmă de tranzacționare cu acțiuni, RARE Enterprises.

El „a murit înconjurat de familia sa și de apropiați”, a transmis un membru al familiei pentru Reuters, fără a preciza cauza decesului. Jhunjhunwala era căsătorit și avea trei copii.

Miliardarul a apărut recent în public cu ocazia lansării unei noi companii aeriene indiene ultra low-cost, Akasa Air.

Cu o experiență de peste 30 de ani în domeniul investițiilor pe bursă, Jhunjhunwala era cunoscut pentru felul în care îi ajuta pe micii investitori să înțeleagă piața de valori, spun despre el oamenii de afaceri și bancherii din capitala financiară a Indiei, Mumbai. El a devenit în timp și o celebritate tv, grație cunoștințelor sale despre economie și companii.

Printre firmele în care a investit Rakesh Jhunjhunwala se numără unele conduse de Tata Group, unul dintre cele mai mari conglomerate din India. Este vorba despre Tata Motors, producătorul de ceasuri Titan, Tata Communications și Indian Hotels Co, care administrează hotelurile Taj. A investit și în Indiabulls Housing Finance, Star Health Insurance și Federal Bank.

Liderii indieni și oamenii de afaceri au deplâns moartea Jhunjhunwala.

”Rakesh Jhunjhunwala era neîmblânzit. Plin de viață, plin de spirit și perspicace, el lasă în urmă o contribuție de neșters la lumea financiară. A fost, de asemenea, foarte pasionat de progresul Indiei. Decesul lui ne întristrează. Condoleanțe familiei și admiratorilor săi”, a transmis premierul indian Narendra Modi pe Twitter.

