Anna Papalia recomandă ferm să nu oferiți niciodată o cifră concretă atunci când sunteți întrebat despre așteptările salariale.

„Când intervievatorul te întreabă: «Care sunt așteptările tale salariale?», nu-i oferi o cifră”, a explicat ea într-un videoclip publicat pe TikTok.

De asemenea, subliniază că este esențial să nu dezvăluiți niciodată salariul actual sau cel mai recent câștigat.

„Dacă, de exemplu, câștigi în prezent 50.000 de dolari și speri la 60.000 de dolari, orice ai face, nu spune: «Ei bine, eu câștig 50.000 și sper la 60.000!»”.

Aceasta, spune ea, este o greșeală care vă poate submina poziția în negociere.

„Poate că au un buget între 60.000 și 90.000 de dolari, iar tu tocmai le-ai spus că ești dispus să accepți suma minimă”, a detaliat experta.

Pentru a evita o astfel de situație, Anna Papalia sugerează să întoarceți întrebarea către intervievator.

„Când te întreabă: «Care sunt așteptările tale salariale?», tu spui: «Care este gama postului sau cu cât este plătit postul?»»” a explicat ea.

Această metodă vă permite să aflați intervalul salarial oferit înainte de a dezvălui propriile așteptări.

În mod obișnuit, companiile nu oferă o cifră exactă, ci un interval, ceea ce poate fi un avantaj în procesul de negociere.

„Vă vor oferi un interval. Știu că nu trebuie să vă dea o singură cifră. Asta vă ajută să răspundeți în mod strategic. Evident, ar fi bine să țintiți spre partea superioară a intervalului.”

Totuși, există situații în care intervievatorii insistă să afle salariul dorit. În astfel de cazuri, Papalia recomandă să nu cedați presiunii.

„Dacă insistă, spuneți ceva de genul: «Trebuie să știu care este intervalul oferit înainte să mergem mai departe» sau «Sunt sigură că intervalul tău va fi ceva ce aș fi dispus să accept».”

Un alt sfat important oferit de Papalia este să evitați să aduceți în discuție subiectul salariului în cadrul primului interviu, decât dacă intervievatorul o face.

„Interviul seamănă foarte mult cu o întâlnire. Ai întreba pe cineva la o primă întâlnire despre căsătorie? Nu! Mai încet.”, ne sfătuiește experta în carieră.

Primele interviuri ar trebui să fie o oportunitate de a evalua compatibilitatea cu jobul, cultura companiei și echipa. Amânarea discuției despre salariu vă oferă timp să planificați o strategie solidă care să vă permită să negociați dintr-o poziție de forță.

În final, interviul de angajare este, potrivit expertului, un joc care necesită tactică și echilibru. Gestionarea subiectului cerințelor salariale cu inteligență poate fi cheia succesului pentru obținerea unei oferte avantajoase.

