„Este un criminal de război”, a repetat Merz, în timpul interviului. „Trebuie pur şi simplu să fim clari despre modul de a trata criminalii de război. Nu e loc pentru indulgenţă”, a mai spus cancelarul german.

Într-o conferință de presă la Beijing, Vladimir Putin a răspuns la întrebările jurnaliștilor, inclusiv declarației lui Merz. Pe 3 septembrie, la sfârșitul turneului său de patru zile în China, președintele Rusiei a susținut o lungă conferință de presă în cadrul căreia a fost întrebat, practic, despre orice. Corespondentul special al Kommersant, Andrei Kolesnikov, l-a întrebat chiar ce părere are despre faptul că a fost numit de cancelarul german „probabil cel mai rău criminal de război din zilele noastre”.

Dialogul dintre Putin și jurnalist a fost unul aproape suprarealist. „Acum câteva ore, cancelarul german, domnul Merz, v-a numit probabil cel mai rău criminal de război al zilelor noastre. Ce părere aveți despre asta?”, a întrebat jurnalistul.

„Când?”, a răspuns cu o întrebare președintele rus. „Acum câteva ore, la propriu”, a clarificat jurnalistul. „Înțeleg”, a dat din cap Vladimir Putin.

Putin insistă că el și Rusia sunt victime

Apoi, președintele a început să răspundă la o primă întrebare pe care o pusese corespondentul Kommersant. Apoi a revenit: „În ceea ce privește declarațiile pe care tocmai le-ați făcut”, a continuat președintele, „Peskov (secretarul de presă Dmitri Peskov, n.red ) mi-a spus și el despre asta acum câteva minute… Ce părere am despre asta?”

„Cred”, a spus în cele din urmă Vladimir Putin, „că aceasta este o încercare nereușită de a te absolvi, nu pe tine însuți personal, ci pe propria țară și pe «Occidentul colectiv» în general, de responsabilitatea pentru tragedia care se întâmplă acum în Ucraina.”

Putin a explicat apoi, nu pentru prima dată, dar cu siguranță pentru prima dată în contextul acuzațiilor: „Ce vreau să spun? Permiteți-mi să vă reamintesc, am spus asta de multe ori: în 2014, miniștri din trei țări europene au venit la Kiev și au semnat un document care era, în esență, un acord între actualul guvern, între președintele de atunci Ianukovici și opoziție. Și, în conformitate cu acest acord, toate problemele controversate de natură politică urmau să fie rezolvate în cadrul constituțional, pe cale pașnică, legală. Ceea ce a urmat a fost o lovitură de stat.”

Poporul rus nu poate fi tratat cu atâta neglijență, a spus Putin

Putin și-a continuat mai departe retorica deja consacrată, în care el personal și Rusia sunt complet nevinovați pentru războiul din Ucraina: „Sângeros și crud. Niciunul dintre acești garanți nu a ridicat un deget pentru a readuce situația pe câmpul juridic! Aici a început conflictul, pentru că imediat după aceea au început evenimentele din Crimeea, imediat după aceea, regimul de la Kiev a întreprins acțiuni militare folosind vehicule blindate și aeronave împotriva populației civile din acele regiuni ale Ucrainei care nu au fost de acord cu această lovitură de stat. Și apoi au deraiat toate încercările noastre de a rezolva această problemă prin mijloace pașnice și, de fapt, au refuzat public să pună în aplicare acordurile de la Minsk!”

În traducere liberă, Vladimir Putin a vrut să spună că ei, occidentalii și ucrainenii, sunt criminali de război, nu el.

„Deci, cine este de vină pentru tragedia care se întâmplă?”, a întrebat din nou președintele rus. „Cei care au adus în această situație, ignorând complet interesele Rusiei în sfera securității sale! Dacă cineva crede că este posibil să trateze poporul țării noastre cu atâta neglijență, ar trebui să știe că nu vom permite niciodată astfel de lucruri, când Rusia urmărește evenimentele care se petrec în jurul ei și nu reacționează în niciun fel, astfel de lucruri nu vor fi permise niciodată.”

După o pauză, timp în care mai mulți jurnaliști au întrebat fiecare altceva în același timp, Vladimir Putin s-a uitat spre jurnalistul Kommersant și a întrebat: „Ei bine, asta e tot?…” A vrut să știe dacă răspunsul lui a fost satisfăcător.

