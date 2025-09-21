Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) ar câștiga alegerile parlamentare dacă acestea ar avea loc duminica viitoare. Formațiunea condusă de George Simion este creditată cu 34% din voturi, potrivit CURS.

Pe locul al doilea este PSD, partid condus interimar de Sorin Grindeanu, cu 23%, urmat de PNL, partid condus de premierul Ilie Bolojan, cu 16%. USR, partid condus de Dominic Fritz, este pe locul 4, cu 12% din opțiunile electoratului.

UDMR și SOS România au câte 5%, POT 3%, iar alte formațiuni politice 2%.

De asemenea, Călin Georgescu a fost evaluat de respondenții la sondaj cu 40% încredere, George Simion cu 38%, iar președintele Nicușor Dan are 34%. Urmează Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, cu câte 26%, în timp ce Anamaria Gavrilă, Dominic Fritz și Diana Șoșoacă au doar 19% fiecare.

Sondajul a fost realizat în perioada 5-19 septembrie, pe un eșantion de 1.100 de persoane adulte, cu o marjă de eroare de ±3%.

Spre comparație, sondajul Avangarde publicat ziua precedentă, susținea că AUR are 41%. Pe locul 2 era tot PSD, dar cu 19%, urmat de PNL (13%) și USR (12%).