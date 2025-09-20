Rezultatele arată o creștere semnificativă a intenției de vot pentru AUR, care ar obține 41% dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminică. PSD ar obține 19%, PNL 13%, USR 12%, iar UDMR 6%.

Îngrijorător este faptul că 74% dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, o creștere substanțială față de iulie 2025, când procentul era de 53%. Doar 21% cred că direcția este bună, iar 5% nu se pot pronunța.

Sondajul Avangarde relevă că 51% dintre români sunt dezamăgiți de modul în care Guvernul gestionează țara. Doar 23% se declară mulțumiți, în timp ce un procent egal nu avea așteptări de la Executiv.

Criza economică (28%) și escaladarea conflictului din Ucraina (26%) sunt principalele temeri ale românilor pentru perioada următoare. Acestea sunt urmate de îngrijorări legate de viitorul copiilor (19%), probleme de sănătate (12%) și tensiunile sociale (10%).

Sondajul a fost efectuat în perioada 9-18 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.300 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, având o marjă de eroare de ±2,3% și un nivel de încredere de 95%.

