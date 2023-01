Ministerul britanic al Apărării a respins marți, în cea mai recentă actualizare a informațiilor privind invazia rusă din Ucraina, afirmațiile Moscovei potrivit cărora o rachetă de apărare antiaeriană ucraineană ar fi fost responsabilă pentru distrugerea unui bloc de apartamente din orașul Dnipro, care a dus la moartea a cel puțin 45 de oameni, scrie Al Jazeera.

„O rachetă anti-navă de mari dimensiuni AS-4 KITCHEN, lansată de la bordul unui bombardier mediu Tu-22M3 BACKFIRE, a lovit foarte probabil un bloc de apartamente din orașul Dnipro, ceea ce a dus la moartea a cel puțin 40 de persoane”, scrie în evaluarea Ministerului Apărării de la Londra.

Racheta „KITCHEN este cunoscută ca fiind foarte imprecisă atunci când este folosită împotriva țintelor terestre, deoarece sistemul ei de ghidare radar nu este performant în diferențierea țintelor din zonele urbane”, a adăugat evaluarea ministerului britanic.

