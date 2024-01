07:10 - Acum 2 ore Israelul va răspunde acuzațiilor de genocid la Curtea Internațională de Justiție

Israelul va răspunde în astăzi acuzațiilor aduse de Africa de Sud la instanța supremă a ONU, potrivit cărora operațiunea sa militară din Gaza, ca răspuns la atacul terorist al Hamas din 7 octombrie, este o campanie de genocid condusă de stat, care are ca scop exterminarea populației palestiniene, relatează The Times of Israel.

Africa de Sud, care și-a susținut joi punctul de vedere prin intermediul avocaților, a cerut judecătorilor să impună măsuri de urgență care să ordone Israelului să oprească imediat ofensiva.

Israelul respinge acuzațiile de genocid ca fiind nefondate și spune că Africa de Sud a acționat ca un purtător de cuvânt al Hamas, care urmărește eliminarea statului evreu.

De asemenea, Israelul spune că vizează luptătorii Hamas, nu civilii palestinieni.

Convenția privind genocidul din 1948, adoptată în urma Holocaustului, definește genocidul drept „acte comise cu intenția de a distruge, în totalitate sau în parte, un grup național, etnic, rasial sau religios”.

Este de așteptat ca instanța să se pronunțe cu privire la posibilele măsuri de urgență în cursul acestei luni, dar nu se va pronunța atunci și asupra acuzațiilor de genocid, procedură care poate dura ani.

Deciziile Curții Internaționale de Justiție sunt definitive și fără drept de apel, dar instanța nu are nicio modalitate de a le aplica.