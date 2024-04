UPDATE, 18 aprilie, 10.18: Avocații părților civile au cerut amânarea procesului după data de 24 aprilie, când CSM va decide în legătură cu cererea Inspecției Judiciare de suspendare a judecătoarei Ioana Ancuța Popoviciu de la Judecătoria Mangalia. Judecătoarea a decis admiterea cererii și a acordat un nou termen de judecată pentru data de 9 mai.

De asemenea, judecătoare Popoviciu a anuntat azi, 18 aprilie, ca a făcut cerere de abținere, ceea ce înseamnă că vrea să se retragă din dosar. Cererea va fi soluționată de Judecătoria Mangalia.

***

Știrea inițială: Șapte părţi civile şi un martor vor depune joi, 18 aprilie, mărturie în faţa instanţei, la Judecătoria Mangalia. Părinţii şi bunica Robertei Dragomir, părinţii lui Sebastian Olariu, Cristina I. şi Vlad C., răniţi în accidentul rutier petrecut în apropierea localității 2 Mai, cu toții îi vor mărturisi judecătoarei cum li s-a schimbat viaţa după tragedia din noaptea de 19 august anul trecut

Vor fi audiaţi la cererea avocaţilor lor, însă doar pe latura civilă, adică în legătură cu despăgubirile solicitate.

Dacă audierile vor fi finalizate azi, acesta ar putea fi ultimul termen pe fond din procesul lui Vlad Pascu. Instanţa va rămâne în pronunţare şi va anunţa data la care va emite primul verdict. Sentința nu va fi definitivă, iar dacă părţile o vor contesta, dosarul va ajunge la Curtea de Apel Constanța.

Cine sunt tinerii răniţi care vor depune mărturie

În noaptea de 19 august 2023, la ora 5:20, Vlad Pascu, aflat sub influenţa drogurilor şi la volanul unui Mercedes decapotabil, a intrat cu peste 100 km/h într-un grup de tineri care mergeau pe marginea drumului ce leagă Vama Veche de 2 Mai. În urma impactului, trei tineri au fost răniţi, iar doi au murit.

Roberta Dragomir avea 20 de ani, iar Sebastian Olariu, 21 de ani. Ambii erau studenţi la Facultatea de Geografie din Bucureşti.

Cristina I. a fost rănită în accidentul rutier. În ancheta care a urmat, fata de 20 de ani a declarat că venise la mare cu prietenii, că erau cazaţi la o vilă de la ieşirea din 2 Mai, iar în acea seară au mers în Vama Veche ca să se distreze.

Când i-a lovit maşina lui Pascu, se întorceau pe jos spre locul de cazare. „În apropiere de 2 Mai, după ce s-a terminat trotuarul, am mers pe acostament, aproape în şir indian, ca să nu intrăm pe şosea. Eu eram ultima din grup”, a declarat Cristina I., la poliţie.

Maşina a lovit-o în braţul stâng şi a proiectat-o la pământ. Medicii au stabilit că tânăra a suferit leziuni ce au necesitat 70 de zile de îngrijiri medicale.

Vlad C. avea 20 de ani și se afla în acelaşi grup de prieteni. Tânărul a declarat în anchetă că a fost lovit de maşină „în zona piciorului şi a braţului stâng. Am căzut pe şosea. Totul s-a petrecut foarte rapid, nu am văzut maşina, dar am realizat că avea viteză foarte mare. După ce m-am ridicat, am fost strigat de o prietenă, care era şi ea lovită, apoi am văzut pe şosea trupul prietenului meu, Sebi Olariu şi pe cel al Robertei Dragomir, în afara şoselei”.

Potrivit medicilor, Vlad C. a suferit leziuni ce au necesitat 60 de zile de îngrijiri medicale.

Maşina lui Pascu l-a lovit şi pe Darius B., de 18 ani, care a avut nevoie de 4-5 zile de îngrijiri medicale. Și el este parte civilă în proces, însă nu a fost citat pentru a da declaraţii azi.

Judecat pentru ucidere din culpă, nu pentru omor

Când a comis accidentul în care doi tineri au murit, Vlad Pascu avea 19 ani. A fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

La Judecătoria Mangalia, Pascu şi-a recunoscut faptele și a cerut, iar instanţa i-a admis, judecarea în procedura simplificată, care reduce cu o treime limitele pedepselor. Pentru ucidere din culpă, dacă va fi găsit vinovat, Pascu va primi o pedeapsă cuprinsă între 2 ani şi 7 ani de închisoare.

Instanța n-ar mai putea dispune suspendarea executării pedepsei, pentru că, la data comiterii accidentului de la 2 Mai, intrase deja în vigoare „Legea Anastasia”.

Prin avocaţi, părinţii tinerilor ucişi în accident au cerut schimbarea încadrării juridice a faptelor de care este acuzat Pascu, din ucidere din culpă în omor calificat, pedepsit cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani.

La termenul trecut, judecătoarea Popoviciu a respins cererea de schimbare a încadrării juridice.

Cereri de recuzare, de strămutare și verificări ale Inspecției Judiciare

La primul termen al procesului, judecătoarea Popoviciu a intrat în sala de ședințe mestecând gumă, apoi a strigat prezenţa şi a întrebat dacă Sebastian Olariu, unul dintre tinerii ucişi în accident, e prezent şi el la proces. „A decedat o victimă?”, s-a mirat judecătoarea, auzind rumoarea celor din sală.

Prin avocat, părinţii Robertei Dragomir au cerut recuzarea judecătoarei, motivând că magistratul „a dat dovadă de gravă neglijență în administrarea dosarului”. Cererea de recuzare a fost respinsă de Judecătoria Mangalia, care a explicat că argumentele invocate de avocat sunt „cel mult chestiuni ce ţin de pregătirea profesională a doamnei judecător”.

Pe 19 martie anul acesta, şi procurorii care l-au trimis în judecată pe Vlad Pascu au solicitat strămutarea procesului, „având în vedere pericolul de tulburare a ordinii publice”, dar şi „percepția opiniei publice asupra imparţialităţii judecătorilor” din Mangalia. Dar Curtea de Apel Constanța a respins solicitarea procurorilor, considerând-o neîntemeiată.

CSM decide pe 24 aprilie dacă o suspendă pe judecătoare

Pe 23 februarie 2024, după ce presa a dezvăluit ce s-a întâmplat la primul termen al procesului, Inspecția Judiciară a anunțat că s-a autosesizat și că verifică dacă judecătoarea Popoviciu a respectat obligația de studiere a dosarelor anterior ședinței de judecată, maniera de gestionare a dosarelor și ședințelor de judecată, comportamentul ei în ședințele de judecată, „în principal cu referire la ședința de judecată din data de 22.02.2024”, dar şi existența unor eventuale situații de incompatibilitate în legătură cu dosarul privind accidentul de la 2 Mai.

Pe 16 aprilie, după finalizarea verificărilor prealabile, Inspecția Judiciară a cerut CSM suspendarea judecătoarei, până la finalizarea procedurilor disciplinare. Pentru soluţionarea cererii, CSM a dat termen a doua zi, dar Ancuța Popoviciu a solicitat acordarea unui nou termen, pentru a se putea prezenta în faţa secţiei.

Iar pe 17 aprilie, Secția pentru judecători în materie disciplinară a anunțat că amână luarea unei decizii pentru data de 24 aprilie, „pentru a garanta dreptul la apărare” al judecătoarei.

La Inspecţia Judiciară, cercetarea disciplinară ce o vizează pe Ancuţa Popoviciu ar trebui să se finalizeze la mijlocul lunii mai, anul acesta, potrivit unor surse din cadrul instituţiei.

Un cocteil de droguri şi două vieţi secerate

În noaptea de 19 august anul trecut, când a comis accidentul mortal, Vlad Pascu conducea mașina tatălui său: un Mercedes decapotabil, model de epocă. Expertiza tehnică a stabilit că, înainte de impact, maşina avea 103 km/h, în condiţiile în care, pe acea bucată de drum (curbă deosebit de periculoasă), viteza maximă admisă era de 50 km/h.

La scurt timp după producerea accidentului, Vlad Pascu a fost prins în Vama Veche. Întrebat de ce e atât de avariată maşina lui, el a explicat: „am lovit o pasăre”.

Testat pentru droguri, Pascu a ieşit pozitiv la cocaină, amfetamine, metamfetamine şi ecstasy.

Oprit de poliţie înainte de accident şi lăsat să plece

Cu o zi înainte de accident, pe 18 august 2023, Vlad Pascu a fost oprit în trafic chiar de către şeful Poliției Rutiere Constanța. Conducea același Mercedes decapotabil şi nu avea semnul de „şofer începător”, deşi obţinuse carnetul de conducere cu trei luni în urmă. Mai mult, maşina nu avea nici poliță RCA, dar polițistul, care trebuia să-i rețină talonul şi plăcuțele de înmatriculare, l-a lăsat pe Pascu să plece, fără nicio sancțiune.

În noaptea de 18/19 august 2023, tânărul a ajuns în Vama Veche şi a plecat să-și plimbe prietenii cu Mercedesul. Ei au declarat ulterior, în anchetă, că Pascu „conducea haotic, făcea drifturi şi avea viteză foarte mare, chiar şi 200 km/h”.

La ora 0:40, un bărbat care a văzut maşina lui Pascu în trafic a sunat la 112, semnalând că e posibil ca şoferul să fie beat sau drogat. Abia după două ore, Mercedesul a fost oprit în Vama Veche, de un agent de poliție și un jandarm care au găsit în mașină, în portiera de lângă scaunul șoferului, patru pastile sedative şi un joint.

Însă Pascu a fost testat doar pentru consum de alcool. Rezultatul a fost negativ, iar la ora 4:30, el a fost lăsat să plece. A urcat din nou la volan, iar în mai puţin de o oră, a provocat accidentul mortal.

Dacă poliţiştii şi-ar fi făcut treaba, „100% tragedia putea fi evitată”, recunoştea şeful Poliţiei Române, chestorul Benone Matei, imediat după accident.

Tot atunci, ministrul de interne, Cătălin Predoiu, anunţa că vor fi declanşate cercetări prealabile pentru patru şefi din IPJ Constanţa şi un agent de poliţie. În cazul altor doi poliţişti a fost sesizat Parchetul, pentru abuz în serviciu.

Până acum, nimeni nu a fost pus sub acuzare. Iar dintre poliţiştii cercetaţi, doar doi au fost sancţionaţi, simbolic, cu reducerea salariului cu 20%, pentru trei luni.

Procurorii spun că şi victimele sunt vinovate

Cercetările din dosarul accidentului de la 2 Mai au fost finalizate în octombrie, anul trecut. Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia precizează în rechizitoriu că „accidentul a fost cauzat de un cumul de factori”, iar vinovaţi sunt şoferul care conducea drogat şi cu viteză, dar şi victimele, care, circulând pe marginea şoselei, „pe partea dreaptă a sensului lor de mers”, „au creat o stare pasivă de pericol”.

Procurorii au fost de acord cu experţii, care susţin că, dacă tinerii implicaţi în accident „s-ar fi deplasat pe acostamentul din stânga, ar fi dispus şi ei de posibilități de evitare a accidentului”.

Aflat în arest preventiv din 19 august anul trecut, Vlad Pascu cere periodic să fie lăsat în arest la domiciliu, ca să se poată pregăti pentru admiterea la facultate. Solicitarea i-a fost respinsă, până acum, de judecători.

Anul trecut, după producerea accidentului, Vlad Pascu şi părinţii lui au fost inculpaţi într-un dosar de trafic de droguri. Mama tânărului, Miruna Pascu, e acuzată şi de influenţarea declaraţiilor şi ameninţare, iar tatăl, Claudiu Pascu, pentru deţinere, fără drept, de muniţie letală.

Dosarul a fost trimis în judecată de DIICOT şi e încă în camera preliminară de la Tribunalul Bucureşti.

Foto: Ionuț Mureșan

