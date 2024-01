On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 12, 2024

UPDATE ora 8.13: Rusia a solicitat o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al ONU pentru vineri, în legătură cu loviturile americano-britanice asupra Yemenului, anunță Misiunea permanentă a Rusiei la ONU.

Misiunea a declarat pentru agenția de presă rusă TASS că reuniunea a fost programată pentru ora 10.00, la New York (15.00 GMT).

Miercuri, o rezoluție a Consiliului de Securitate a cerut ca rebelii Houthi din Yemen să înceteze imediat atacurile asupra navelor din Marea Roșie, iar Rusia și China s-au abținut la vot.

Știrea inițială:

Liderul de la Casa Albă a avertizat că nu va ezita să ia măsuri suplimentare, dacă va fi necesar, după atacurile coordonate americano-britanice asupra pozițiilor Houthi din Yemen.

„Astăzi, la indicaţiile mele, forţele militare americane – împreună cu Regatul Unit şi cu sprijinul Australiei, Bahrainului, Canadei şi Ţărilor de Jos – au efectuat cu succes atacuri împotriva mai multor ţinte din Yemen folosite de rebelii Houthi pentru a pune în pericol libertatea de navigaţie pe una dintre cele mai vitale căi navigabile din lume”, a declarat preşedintele Joe Biden într-un comunicat publicat de Casa Albă.

🚨BREAKING: Massive explosions have been reported as the United States and the United Kingdom military forces carry out airstrikes against Houthi targets in Yemen.



Did WWIII just start!? pic.twitter.com/qkGpURivFe — Donald J. Trump 🇺🇸 News (@DonaldTNews) January 12, 2024

De partea cealaltă, liderul Houthi, Mohammed al-Bukhaiti, a ameninţat că SUA şi Marea Britanie „îşi vor da seama în curând” că atacurile din Yemen „au fost cea mai mare prostie din istoria lor”, relatează BBC.

Armata americană şi cea britanică au lansat joi atacuri împotriva mai multor ţinte Houthi în zonele controlate de aceşti rebeli în Yemen, un răspuns important după ce administraţia Biden şi aliaţii săi au avertizat gruparea militantă susţinută de Iran că va suporta consecinţele atacurilor repetate cu drone şi rachete asupra transportului comercial din Marea Roşie.

#BREAKING NEWS Its offical the Red Sea war/World War 3 has officially began



Yemen 🇾🇪 Houthi rebels are fighting back both British and USA Navy pic.twitter.com/MuTagzfwdP — Maryan (@mari_ah) January 12, 2024

Potrivit Forţelor Aeriene ale SUA, citate de CNN, forţele SUA şi ale coaliţiei au lovit peste 60 de ţinte din 16 locaţii ale militanţilor Houthi din Yemen joi seară. Acestea includ puncte de comandă și control, depozite de muniții, sisteme de lansare, instalații de producție și sisteme radar de apărare aeriană, precum și aeroporturi. Recomandări Noi detalii despre uciderea lui Adrian Kreiner, în motivarea arestării unui suspect. Poliția a ajuns la 4 minute după plecarea ucigașilor

Atacurile britanice au fost efectuate de avioane care au zburat de la Akrotiri, în Cipru. Patru Typhoon-uri RAF au luat parte la ofensiva aeriană asupra a două ținte Houthi folosind bombe Paveway.

The US and the UK are attacking Yemen right now. This clip was reportedly taken from close to one of a dozen targets hit. Contrary to reports, Houthi rebels have been allowing all ships through the Red Sea unmolested except those linked to Israel. pic.twitter.com/3qRKV8XliD — Nury Vittachi (@NuryVittachi) January 12, 2024

Mai mult de 100 de proiectile ghidate cu precizie au fost folosite în lovituri.

„Aceste atacuri sunt un răspuns direct la atacurile fără precedent ale rebelilor Houthi împotriva navelor maritime internaţionale din Marea Roşie – inclusiv la utilizarea de rachete balistice antinavă, pentru prima dată în istorie”, a subliniat preşedintele SUA.

Biden a precizat că în cazul atacurilor de joi noapte a fost vorba despre o „acţiune defensivă”, care vine în urma unei campanii diplomatice extinse şi a escaladării atacurilor din partea rebelilor Houthi împotriva navelor comerciale.

