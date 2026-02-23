Viața între drone și bombardamente neîncetate

Potrivit Sky News, Brigada 117, care apără această zonă, se confruntă zilnic cu atacuri și pericole neîncetate, într-un război ce reflectă tehnologizarea extremă a luptelor.

„Înainte, singurul lucru de care trebuia să te temi era zgomotul proiectilelor, dar acum se adaugă și zumzetul amenințător al dronelor – iar cerul de aici este plin de ele”, spune reporterul Sky News, care s-a alăturat soldaților din Brigada 117.

Dronele sunt omniprezente deasupra câmpului de luptă, iar soldații au dezvoltat strategii ingenioase pentru a face față amenințărilor aeriene.

Aceștia scanează cerul în căutarea vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) și folosesc detectoare de drone portabile.

„Sunt bărbați care lucrează cu puști cu pompă, deoarece dronele zboară la cea mai joasă altitudine acolo. Dar aici, zboară mai sus și mai repede, așa că instrumentul cel mai eficient este Kalașnikovul”, explică Bohdan, comandantul unității antiaeriene a Brigăzii 117.

Aceste UAV-uri, ieftine și produse în masă, sunt folosite pentru recunoaștere sau atacuri, schimbând regulile conflictului.

Pe drumurile înghețate din apropierea liniei frontului, vehicule distruse subliniază pericolele permanente.

În Sloviansk, un oraș strategic pentru linia defensivă ucraineană, o unitate de „vânători de drone” protejează zonele logistice critice.

Războiul modern, drone și algoritmi

Într-un buncăr secret, soldații monitorizează mișcările inamicului prin intermediul unui sistem de ecrane și algoritmi care oferă o perspectivă detaliată asupra câmpului de luptă.

„Războiul s-a schimbat fundamental. Înainte luptam «călare», ca să zic așa; acum luptăm în cer. Doar că acum doborâm elicoptere cu drone. Nu brigada mea în mod specific, dar sunt unități care fac asta”, declară colonelul Dmitro Iaroșenk, comandantul Brigăzii 117.

Viața civililor din zonă este la fel de grea. Doi oameni – Alexandru și soția sa – au rămas în mijlocul acestui peisaj devastat, incapabili să plece din lipsă de resurse. De patru ani mica familie trăiește sub bombardamente constante, în acest loc distrus.

„Suntem speriați, dar nu avem bani și nu avem unde să ne ducem”, spune Alexandru, în timp ce dronele continuă să survoleze deasupra.

„Nu ar putea fi mai periculos. Amenințări de pretutindeni – în câteva secunde”, descrie un soldat ritmul zilelor sale.

Conflictul din Donbas nu este doar despre teritoriu, ci și despre viitorul dreptului internațional.

Asta în timp ce Kremlinul spune că doar retragerea Ucrainei din Donbas este „calea către pace”.

„Secolul XXI s-a contopit cu câmpurile de luptă noroioase din tranșee ale Primului Război Mondial, iar rezultatul este sumbru și brutal. Luptele de aici pot părea îndepărtate pentru cei aflați la mii de kilometri distanță, dar implicațiile nu sunt”, concluzionează Alex Rossi, corespondentul Sky News.

În timp ce luptele continuă, implicările globale devin din ce în ce mai evidente. În buncărele și tranșeele înghețate, se conturează o lume în care tehnologia și noroiul coexistă, iar supraviețuirea este o luptă zilnică.

