Schimbarea paradigmei în războiul din Ucraina

Dronele terestre au devenit un instrument esențial pentru forțele ucrainene în încercarea de a depăși impasul de pe câmpul de luptă.

O misiune desfășurată în iunie de Brigada a Treia de Asalt a Ucrainei ilustrează perfect potențialul acestei noi tehnologii. Folosind o dronă terestră încărcată cu 68 kg de explozibil, trupele ucrainene au reușit să determine predarea unui grup de soldați ruși fără a pune în pericol vieți omenești.

Comandantul Mykola, în vârstă de 26 de ani, care a supravegheat operațiunea, a declarat: „Zilele în care număram operațiuni în vieți omenești s-au terminat pentru mine. De aceea comand roboți.”

Această afirmație subliniază schimbarea fundamentală în abordarea tactică a armatei ucrainene. Prin utilizarea dronelor terestre, Ucraina încearcă să-și protejeze resursele umane limitate în fața unui inamic numeric superior.

Costul relativ redus al acestor dispozitive, aproximativ 1.500 de dolari pentru modelul folosit în misiunea din iunie, le face o alternativă atractivă la artileria convențională, mai scumpă și mai puțin precisă.

Operațiune bazată pe noile tehnologii

Operațiunea din iunie a implicat o planificare meticuloasă și coordonarea între mai multe unități.

Echipa condusă de Vladyka, comandantul echipajului de drone terestre, a analizat timp de ore întregi imagini de supraveghere și informații despre poziția inamică.

Planul a inclus utilizarea unei drone aeriene pentru a ataca inițial poziția rusă, urmată de intervenția dronei terestre încărcate cu explozibili.

Vladyka a explicat: „Sarcina noastră a fost destul de simplă. Să distrugem baza unde se ascundea inamicul.”

După ce prima dronă terestră a explodat în adăpostul subteran al rușilor, o a doua dronă a fost trimisă spre poziție.

În acest moment, soldații ruși au decis să se predea, afișând un semn improvizat pe care scria „VREM SĂ NE PREDĂM”.

Mykola a descris momentul ca fiind uimitor: „Nu ne grăbeam. Sarcina noastră nu era să o facem repede, ci să o facem corect.”

Doi soldați ruși au ieșit din adăpost neînarmați, ținând pancarta de predare. Ei au fost ghidați de o dronă aeriană până la trupele ucrainene care îi așteptau.

Pentru soldații ucraineni care se pregăteau să avanseze pe teren, succesul misiunii cu drone a însemnat evitarea unui conflict direct.

Sergentul junior Phil, în vârstă de 25 de ani, a relatat: „La început, ca să fiu sincer, cu greu ne-a venit să credem; am crezut că suntem păcăliți. Nici măcar nu a trebuit să mergem pe front și să ne asumăm vreun risc.”

Viitorul războiului

Utilizarea dronelor terestre în Ucraina demonstrează potențialul acestei tehnologii de a schimba fundamental natura conflictelor armate.

Aceste dispozitive pot îndeplini o varietate de sarcini, de la transportul de provizii și evacuarea răniților, până la participarea directă în atacuri.

Comandantul suprem al Ucrainei a raportat că numărul de misiuni îndeplinite de roboți pe linia frontului aproape s-a dublat între august și septembrie.

Această creștere rapidă indică importanța crescândă a tehnologiei în strategia militară ucraineană.

Provocări și perspective

Deși dronele terestre oferă avantaje semnificative, ele prezintă și provocări. Lipsa camerelor proprii pe aceste dispozitive înseamnă că operatorii trebuie să se bazeze pe transmisii live de la drone aeriene, ceea ce poate complica misiunile.

În plus, există riscul ca dronele să devină ținte pentru forțele inamice, în special în timpul retragerii.

Acest aspect a fost evidențiat în misiunea din iunie, când echipa lui Vladyka a decis să detoneze a doua dronă într-un câmp gol pentru a evita ca aceasta să fie capturată sau distrusă de forțele ruse.

Utilizarea dronelor terestre în Ucraina marchează o nouă eră în războiul modern. Aceste dispozitive nu doar că reduc riscul pentru soldații umani, dar oferă și o flexibilitate tactică fără precedent.

