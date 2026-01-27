Mesaj războinic și imaginea unui porumbel

„Retragerea din Donbas este cheia către pace pentru Ucraina”, a scris Kirill Dmitriev pe rețelele de socializare, mesajul fiind însoțit de imaginea unui porumbel.

Afirmația a venit ca reacție la o postare care făcea referire la un articol din Financial Times, potrivit căruia Statele Unite ar fi transmis Kievului că eventualele garanții de securitate depind de acceptarea retragerii din Donbas.

Declarațiile lui Dmitriev au fost făcute după discuțiile trilaterale față în față dintre Ucraina, Rusia și SUA, desfășurate în weekend la Abu Dhabi, la care acesta a participat.

Rusia susține că a ocupat 500 kmp de teritoriu ucrainean, în ianuarie

În același timp, Valeri Gerasimov, unul dintre cei mai importanți generali ai Rusiei, a susținut că forțele ruse au preluat controlul asupra a aproximativ 500 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean de la începutul lunii ianuarie.

Potrivit lui Gerasimov, trupele Moscovei au cucerit 17 așezări în această perioadă, declarațiile fiind făcute în timpul unei inspecții pe linia frontului.

Ministerul rus al Apărării a anunțat luni dimineață că armata rusă a capturat localitatea Kupiansk-Vuzlovîi din regiunea Harkov, precum și satul Novomikolaivka din regiunea Zaporojie.

Negocieri fără reacția Moscovei

Prima rundă de negocieri de pace trilaterale SUA–Ucraina–Rusia s-a încheiat sâmbătă, la Abu Dhabi. În timp ce reprezentanții americani și ucraineni au descris discuțiile drept constructive, chiar „foarte constructive”, potrivit emisarului special pentru pace Steve Witkoff, partea rusă a evitat deocamdată să comenteze oficial.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), cu sediul la Washington D.C., apreciază că Kremlinul nu este interesat de un acord de pace, cel puțin până când nu îi vor fi îndeplinite cererile maximaliste.

Rusia ocupă aproximativ 90 % din Donbas

ISW avertizează că Moscova continuă să insiste asupra „obiectivelor inițiale maximaliste ale războiului”, încercând totodată să transfere responsabilitatea pentru lipsa de progres asupra Ucrainei.

Rusia controlează cea mai mare parte a Donbasului – format din regiunile Luhansk și Donețk – încă de la începutul invaziei pe scară largă din februarie 2022, iar în prezent ocupă aproximativ 90% din această zonă.

