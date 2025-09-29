„O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmaşi ai lui Ștefan cel Mare l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: votul”, a scris Băsescu pe Facebook.

Foarte important, el a spus în seara alegerilor parlamentare din Republica Moldova că va face demersuri pentru a primi iar cetăţenia moldovenească pe care a pierdut-o acum 8 ani. „Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, dar am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că este un act electoral. O voi face după alegeri”, a spus Traian Băsescu la Digi24.

Fostul preşedinte a devenit cetăţean al Republicii Moldova în iunie 2016, iar în noiembrie 2016 a depus jurământul. Tot atunci a devenit cetăţean moldovean şi Maria Băsescu, soția lui. Drept urmare, ea a putut să voteze la alegerile parlamentare de acum.

Igor Dodon este cel care i-a retras cetățenia lui Băsescu în ianuarie 2017, la câteva luni după ce a fost votat președinte al Republicii Moldova. El a explicat atunci că Băsescu a devenit ilegal cetăţean moldovean: „Traian Băsescu a îndemnat în repetate rînduri la lichidarea statalității Republicii Moldova prin anexare la România. Încă din perioada aflării sale în exerciţiul funcţiei de preşedinte al României, acesta a refuzat să recunoască statalitatea moldoveneasca şi existenţa poporului moldovenesc”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE