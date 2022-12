Imaginile publicate pe Facebook de Ziarul de Calafat au fost filmate în urmă cu câteva zile. În imagini se vede că piața este goală. Apar câțiva oameni, dar doar în trecere. La un moment dat, în fața scenei vin trei tineri, iar cântăreața încearcă să interacționeze cu ei. „Să aplaudăm împreună, să ținem ritmul. Să aplaudăm mai tare”, spune cântăreața. Tinerii nu reacționează, ci pleacă.

„Dragi calafeteni, aș vrea să lămuresc tevatura gratuit și tendențios creată la nivel local și național cu privire la inaugurarea târgului de Crăciun la Calafat.

Cu mari greutăți și cu buget foarte limitat, este pentru prima dată în istoria localității când la Calafat se organizează un astfel de târg. Regret că au fost condiții atmosferice neprielnice, care au stricat o seară începută frumos; din păcate, un simplu cetățean ca mine nu are puteri supranaturale pentru a opri ploaia.

Referitor la filmulețul postat pe facebook, precizez că persoane rău intenționate au încercat să speculeze politic momentul când auditoriul programului artistic de pe scenă s-a dispersat din cauza ploii. Ca de obicei, vinovatul de serviciu este primarul, care nu a făcut, nu a dres… Este arhicunoscută această acuzație deja ruginită.

Recomandări Tolo: Lumină de la girofar. Incompetența brigăzii Iohannis, Ciucă, Aurescu și Bode a ajuns la nivel de sfidare

Menționez că nu primăria este organizatorul acestui târg de Crăciun, ci ea este doar partener la organizarea acestuia, îndeplinindu-și în totalitate obligațiile: asigurarea domeniului public și energiei electrice pentru eveniment. Restul cheltuielilor, inclusiv tariful artiștilor, sunt suportate de organizator.

Pe de altă parte, prezența publicului la un eveniment nu poate fi dirijată de către primărie; cei care doresc să frecventeze târgul o fac atunci când vor și când pot. Se cunoaște ce partid politic transportă cu autobuzele persoane la evenimente organizate.

Prin aceste postări tendențioase, disprețuitoare și batjocoritoare pe facebook persoanele respective au urmărit să lovească în mine, dar – din păcate – au creat o imagine defavorabilă municipiului nostru, făcând să apară știri negative în mass-media.

Consider că nu merităm eticheta ce se încearcă a fi pusă pe imaginea Calafatului și că ar trebui să respectăm cu toții spiritul sărbătorilor de iarnă, bucurându-ne de puținul pe care îl avem, chiar dacă nu este conform așteptărilor cârcotașilor. Luna decembrie are prin definiție o semnificație aparte pentru copii; să n-o stricăm!

Așadar, să fim mai buni, să fim mai înțelegători, să fim mai toleranți! Doamne-ajută! Cu respect, Doru Mitulețu.”, a scris primarul din Calafat pe Facebook.

