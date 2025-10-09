Ce reacție a avut Mircea Cărtărescu

„Împreună ne-nţelegem, Ne uneşte-aceeaşi soartă…” (cu James Joyce, astăzi, prin Trieste)”, a scris Mircea Cărtărescu joi, pe pagina sa de Facebook, după anunţul câștigătorului Premiului Nobel pentru Literatură.

Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar László Krasznahorkai

Premiul Nobel pentru Literatură pentru anul 2025 a fost acordat autorului maghiar László Krasznahorkai,„pentru opera sa captivantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

Premiile Nobel, considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume, recompensează realizări remarcabile în domenii precum medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace.

Istoria premiilor Nobel

Premiile Nobel au fost create de Alfred Nobel, un inventator şi om de afaceri suedez din secolul XIX. Deţinător a peste 300 de brevete, Nobel şi-a câştigat faima prin inventarea dinamitei. Această invenţie, care a revoluţionat industrii precum construcţiile şi mineritul, i-a adus lui Nobel o avere considerabilă.

Spre sfârşitul vieţii, el a decis să folosească această avere pentru a finanţa premii anuale dedicate celor care au adus beneficii semnificative omenirii. Primele premii Nobel au fost acordate în 1901, la cinci ani după moartea sa. În 1968, s-a adăugat un al şaselea premiu, pentru economie, creat de Banca Centrală a Suediei.











