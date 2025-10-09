Premiile Nobel, considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume, recompensează realizări remarcabile în domenii precum medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace.

Cine este László Krasznahorkai

László Krasznahorkai (5 ianuarie 1954) este un romancier și scenarist maghiar cunoscut pentru romanele sale dificile și exigente, adesea etichetate ca postmoderne, cu teme distopice și melancolice.

László Krasznahorkai s-a născut în Gyula, Ungaria, în 1954. A lucrat câțiva ani ca redactor până în 1984, când a devenit scriitor independent. În prezent trăiește retras în munții din Szentlászló.

Mai multe dintre operele sale, inclusiv romanele Satantango (1985) și The Melancholy of Resistance (1989), au fost adaptate în filme de lung metraj de Béla Tarr. A fost distins cu Premiul Man Booker International în 2015 și era frecvent menționat ca favorit pentru câștigarea Premiului Nobel pentru literatură.

Istoria premiilor Nobel

Premiile Nobel au fost create de Alfred Nobel, un inventator şi om de afaceri suedez din secolul XIX. Deţinător a peste 300 de brevete, Nobel şi-a câştigat faima prin inventarea dinamitei. Această invenţie, care a revoluţionat industrii precum construcţiile şi mineritul, i-a adus lui Nobel o avere considerabilă.

Spre sfârşitul vieţii, el a decis să folosească această avere pentru a finanţa premii anuale dedicate celor care au adus beneficii semnificative omenirii. Primele premii Nobel au fost acordate în 1901, la cinci ani după moartea sa. În 1968, s-a adăugat un al şaselea premiu, pentru economie, creat de Banca Centrală a Suediei.

