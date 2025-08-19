Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a spus că este „foarte mulțumit” de rezultatul întâlnirii care a demonstrat un „adevărat sentiment de unitate” între lideri. El a subliniat că „nicio decizie nu ar trebui luată în legătură cu Ucraina fără Ucraina”.

Cancelarul german, Friedrich Merz, l-a îndemnat pe Trump să „pună presiune pe Rusia pentru un armistițiu”.

„Nu-mi pot imagina ca următoarea întâlnire să aibă loc fără un armistițiu”, a spus el. Putin ar fi fost de acord cu o întâlnire bilaterală în următoarele două săptămâni, a adăugat Merz.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a reiterat apelul lui Merz pentru un armistițiu, dar a spus și că forțele militare europene ar trebui să ajute Ucraina cu „trupe pe teren”.

Președintele finlandez, Alexander Stubb, a adoptat un ton mai precaut, afirmând că nu există „nimic concret” în privința participării SUA la garanțiile de securitate pentru Ucraina.

În ceea ce privește întâlnirea bilaterală dintre Zelenski și Putin, el a spus că liderul rus „nu poate fi de încredere”.

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că una dintre cele mai importante întrebări este „cum să fim siguri că nu se va mai întâmpla, ceea ce reprezintă condiția prealabilă pentru orice fel de pace”.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reiterat apelurile pentru returnarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia: „Costul uman al acestui război trebuie să înceteze”.

Secretarul general NATO, Mark Rutte, l-a numit pe Trump un „pacificator” și a spus că liderii vor lucra în următoarele zile la garanții de securitate.

Amintim că Volodimir Zelenski a efectuat o vizită la Washington, împreună cu lideri europeni, pentru a susţine poziţia Kievului, după ce preşedintele american Donald Trump l-a somat să accepte concesii în urma summitului Trump-Putin, care nu a pus capăt Războiului din Ucraina.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE