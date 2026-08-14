Începând cu 1 august 2025, conform modificărilor aduse Codului Fiscal prin Legea nr. 141/2025, pensionarii ale căror venituri din pensii depășesc suma de 3.000 de lei datorează CASS. Procentul de 10% nu se aplică însă întregii sume, ci exclusiv sumei care excede acestui plafon. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 de lei, contribuția pentru sănătate se calculează doar pentru diferența de 1.000 de lei, rezultând o reținere lunară de 100 de lei.

Reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba au transmis recent, prin intermediul „Ghidului pensionarului”, o clarificare importantă adresată celor care sperau să își recupereze sumele deja oprite. Instituția subliniază că nu există niciun act normativ sau o decizie a instanțelor care să permită, în acest moment, încetarea reținerii sau restituirea banilor.

Prin urmare, depunerea unei cereri la ghișeele caselor de pensii sau trimiterea acesteia prin poștă nu va avea rezultatul dorit de pensionari. Oficialii recomandă evitarea acestor demersuri, subliniind că personalul instituției trebuie să se concentreze pe soluționarea cererilor care au o bază legală și pot fi rezolvate operativ.

Măsura reținerii CASS pentru partea de pensie care depășește 3.000 de lei este temporară, având aplicabilitate între 1 august 2025 și 31 decembrie 2027. Reținerea sumelor se face automat, la sursă, de către Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Dacă nu vor exista alte modificări legislative, această contribuție nu va mai fi aplicată începând cu data de 1 ianuarie 2028.

Potrivit celor mai recente date furnizate de CNPP, în România erau înregistrați în primăvara acestui an peste 4,6 milioane de pensionari, pensia medie situându-se în jurul valorii de 2.784 de lei. Totalul lunar al drepturilor de pensie achitate la nivel național depășește suma de 13 miliarde de lei.