El a explicat că această creștere va fi posibilă prin majorarea punctului de pensie și eliminarea contribuției la sănătate (CASS) pentru pensiile de peste 3.000 de lei, măsuri care vor intra în vigoare la aceeași dată.

Ministrul muncii: Punctul de pensie crește din 2027

„Punctul de pensie va trebui să crească de la 1 ianuarie 2027, după doi ani de înghețare. De asemenea, CASS este în vigoare doar până la începutul anului 2027, ceea ce va contribui la mărirea veniturilor pensionarilor”, a explicat ministrul Manole.

Acesta a subliniat că propunerea sa include eliminarea CASS și pentru pensiile de peste 3.000 de lei, însă pragul ar putea fi majorat la 4.000 de lei pentru a proteja aproximativ 800.000 de pensionari.

Ministrul a menționat, de asemenea, că măsurile sociale implementate de guvern până acum, precum plafonarea prețurilor la energie și acordarea tichetelor pentru compensarea facturilor, au avut un impact pozitiv asupra românilor.

„Fără plafonarea prețurilor, facturile ar fi fost și mai mari. Din aprilie 2026, vom veni cu măsuri similare și pentru facturile la gaze”, a spus Florin Manole.

Pensionarii români cu pensii mici, ajutoare de două ori pe an

Un alt subiect abordat de ministrul muncii a fost „pachetul de solidaritate” destinat pensionarilor cu venituri mici.

Conform acestuia, pensionarii care primesc mai puțin de 3.000 de lei vor beneficia de ajutoare financiare acordate în două tranșe, în lunile aprilie și decembrie 2026.

„Avem 2,8 milioane de pensionari cu pensii sub 3.000 de lei. Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru ei, propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie și decembrie”, a explicat ministrul Manole.

Florin Manole: Pachet de solidaritate pentru 2,8 milioane de pensionari

Detaliind propunerea, ministrul a precizat că:

Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei (1,24 milioane de persoane) vor primi un ajutor de 1.000 de lei, câte 500 de lei în fiecare din cele două tranșe.

Românii cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei (620.000 de persoane) vor primi 800 de lei, câte 400 de lei în aprilie și decembrie.

Aproximativ un milion de pensionari care câștigă între 2.001 și 3.000 de lei vor beneficia de un sprijin de 600 de lei, împărțit în tranșe de câte 300 de lei.

„Ne dăm seama că nu rezolvăm toate problemele, dar sunt măsuri utile în limita bugetului pe care îl avem”, a subliniat ministrul muncii, Florin Manole.

