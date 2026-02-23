Potrivit Daily Mail, ancheta asupra fostului prinț decăzut ar putea fi doar începutul unui scandal de proporții care amenință să zdruncine fundațiile monarhiei britanice.

Noi dezvăluiri: e-mailurile care adâncesc criza din familia regală

Andrew, fratele mai mic al Regelui Charles, a fost implicat în mai multe controverse de-a lungul anilor, cele mai recente fiind legate de relația sa cu Jeffrey Epstein. E-mailuri publicate recent, în care Sarah Ferguson, fosta soție a lui Andrew, îl descria pe Epstein drept „fratele pe care mi l-am dorit mereu”, au adâncit criza. Mai mult, în aceleași mesaje, Ferguson i-ar fi cerut pedofilului decedat „să se căsătorească cu mine” și ar fi oferit detalii nepotrivite despre fiica sa, Eugenie.

„Fergie s-a comportat deplorabil”, a declarat o sursă. „A luat mii de la Epstein. Este implicată până peste cap.”

Ultimatumul lui William și presiunile care zdruncină tronul britanic

În urma arestării lui Andrew, prințul William, moștenitorul tronului, pare să fi avut un rol decisiv în retragerea titlurilor regale ale unchiului său, o decizie anunțată pe 30 octombrie 2025. Potrivit unei surse bine plasate, William ar fi pus presiune asupra tatălui său, spunându-i: „Ori el, ori eu”. Acest ultimatum l-a forțat pe Charles să ia măsuri împotriva fratelui său, deși a ales să-l protejeze parțial, permițându-i să locuiască fără chirie la Sandringham.

Problemele legate de Andrew nu sunt singurele care pun în pericol viitorul monarhiei. Întrebările privind implicarea lui Charles în scandalurile legate de Epstein și împrumutul de 16 milioane de dolari acordat lui Andrew pentru a încheia procesul intentat de Virginia Giuffre complică și mai mult situația. Giuffre susține că a fost traficată sexual către Andrew, acuzații pe care acesta le-a negat constant.

Un fost consilier regal a declarat: „Charles este acum un rege slăbit.” Reticența sa de a face față conflictelor și de a lua decizii rapide și ferme pare să confirme ceea ce prințesa Diana a spus în interviul său din 1995, când afirma că Charles „nu era potrivit pentru funcția supremă”.

Monarhia, în fața unui moment decisiv

Pentru mulți observatori, soluția ar fi abdicarea lui Charles și predarea coroanei către William, considerat mai tânăr și mai modern. Popularitatea lui William și a soției sale, Kate Middleton, este în creștere, conform unui sondaj YouGov. Aparițiile lor publice, inclusiv la cina de stat organizată pentru Donald Trump, au demonstrat eleganță și demnitate. Kate, care a trecut recent prin diagnosticul de cancer, a fost admirată pentru forța și clasa cu care a gestionat situația.

Monarhia britanică, cunoscută sub numele de „The Firm”, funcționează ca o mare afacere. În contextul actual, o abdicare ar putea fi percepută ca un sacrificiu pentru binele britanicilor, al victimelor și al viitorului regalității. Charles ar putea invoca starea sa de sănătate pentru a face acest pas, salvându-și moștenirea și schimbând narațiunea în jurul crizei. Această decizie ar putea reprezenta gestul necesar pentru a proteja Coroana într-o lume modernă, în continuă schimbare.

Donald Trump a reacționat în urma arestării lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, numind incidentul „o rușine” și susținând că situația este una „foarte tristă” pentru familia regală.



